Nostalgia del orden perdido

Luis Garicano presentó el pasado lunes su nuevo libro, 'El contraataque liberal', en un acto organizado por la Fundación Cañada Blanch en La Nau. Responsable de economía y empleo en Ciudadanos, va a ser el cartel electoral del partido naranja en las europeas de mayo. De entre las muchas reflexiones de interés que dejó su diálogo con el también economista Javier Andrés voy a destacar su referencia al orden. Recordaba el prestigioso profesor que los dos fenómenos populistas que han triunfado en los últimos años -el 'Brexit' y Donald Trump- coincidían en algo, en su nostalgia por el orden perdido, asociado a la grandeza de otros tiempos. La campaña del hoy presidente se basaba en el famoso 'Make America great again', hagamos América grande de nuevo, mientras que los partidarios de la salida del Reino Unido de la Unión Europea escogieron como lema 'Take back control', recuperar el control. Y tanto unos como otros movilizaron a las masas, que acudieron a votar y apostaron por el 'Brexit' (todavía hoy no resuelto) y por el peculiar mandatario norteamericano. El control, la añoranza de tiempos pasados, de un Imperio que se fue, de un poderío naval que ya no volverá, de una potencia mundial incontestable. Hay muchas personas que tienen la sensación de que la sociedad del siglo XXI está fuera de control, que las fuerzas que mueven la economía y la tecnología no obedecen a los patrones clásicos y superan ampliamente los estrictos límites de los estados, que no hay reglas e impera la ley de la selva. Los desafíos son globales y las respuestas no pueden ser nacionales, pero tampoco los gobernantes son capaces de articular una intervención conjunta más allá de sus fronteras. La globalización, la robotización o la inmigración -no digamos la conjunción de los tres factores- asustan a muchos ciudadanos, les ponen en guardia, y frente a ellos buscan cobijo en movimientos y partidos que les prometen -irresponsablemente- soluciones simples a problemas complejos. Marine Le Pen, Salvini, Grillo, o en España Podemos por la izquierda y Vox por la derecha se aprovechan hábilmente de la desorientación y los temores de la gente, de la crisis de las viejas estructuras, de la corrupción sistémica que ha afectado a los partidos tradicionales y les castiga elección tras elección. Pero la solución no está en los cantos de sirena del populismo radical. Más pronto que tarde, los americanos se darán cuenta que no les va mejor con Trump, los británicos llegarán a la misma conclusión cuando queden fuera de la UE y a los italianos les falta poco para comprobar el fracaso de su experimento. La inquietud por el presente y sobre todo por el futuro es legítima y comprensible pero no se arregla con pócimas mágicas que venden los salvadores de la patria.