El nombre de las cosas

Hace poco me enteré de lo que significan las siglas MAPFRE, el nombre de la célebre compañía de seguros: Mutualidad Agraria de Propietarios de Fincas Rústicas de España. Debe de haber algún tipo de tradición en este país por la que a determinados organismos, instituciones y empresas hay que ponerles nombres muy largos con sus correspondientes siglas kilométricas. La RENFE (Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles), el IRYDA (Instituto para la Reforma y el Desarrollo Agrario) -al parecer, todo lo que tenía que ver con el campo necesitaba muchas palabras-, el PAMDB (Patronato de Apuestas Mutuas Deportivo Benéficas, la entidad que se ocupaba de las quinielas), CAMPSA (Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos Sociedad Anónima), el SEPLA (Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas) y hasta inventos como el TALGO (Tren Articulado Ligero Goicoechea-Oriol), nada que ver con la brevedad y concisión de la que suelen hacer gala en el extranjero. Esta tradición, este gusto por poner todo en el nombre, ha llegado hasta nuestros días y ha encontrado territorio abonado en el Consell que antes era de Puig-Oltra y que ahora vamos a tener que rebautizar como de Puig-Oltra-Martínez Dalmau. Ojo a las denominaciones oficiales de algunas consellerias: la de Mireia Mollà, por ejemplo, es Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica; la de Rosa Pérez Garijo, Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática; la de Rafael Climent, Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo... ¿Es preciso ponerlo todo? No, pero ya la elección de los nombres contiene una indudable carga ideológica: 'Emergencia Climática', 'Calidad Democrática' o 'Economía Sostenible' son conceptos que la izquierda, y el nacionalismo de izquierdas, intenta hacer suyos, marcar como propios para diferenciarse y distanciarse de la derecha. Lo importante no es tanto ser (lo que de verdad se hace) como parecer (la fachada). El reparto de las funciones de gobierno en el segundo Botànic muestra la dificultad de atender con seriedad los retos a los que se enfrentan las sociedades del siglo XXI si lo primero que hay que cubrir son las cuotas de partidos, territorios, sexos, familias ideológicas... Mientras el vicepresidente segundo, Martínez Dalmau, se ocupará de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Política Territorial dependerá de Arcadi España y Emergencia Climática y Transición Ecológica de Mollà, una garantía de futuros conflictos, medidas contradictorias, proyectos cruzados y escasa o nula operatividad, que al final es de lo que se trata, de gobernar pensando en resolver los problemas. Pero eso sí, los nombres de las consellerias quedan muy aparentes, muy modernos, muy progresistas.