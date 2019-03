La noche del jueves

El Valencia CF logró clasificarse para la final de la Copa del Rey el pasado jueves y sus seguidores tomaron hasta la madrugada las calles de alrededor del Mestalla. Los valencianistas no celebraron un título pero estar a las puertas del triunfo merece una fiesta, algo que representa una forma de defender la alegría ante «los graves diagnósticos» y «la rutina de la miseria» parafraseando al poeta Mario Benedetti. En el terreno deportivo o fuera de él, resulta vital encontrar motivos para ilusionarse, trasnochar o descorchar una botella de vino tras otra y no importa si la victoria a conmemorar es digna, agónica, merecida o injustificada. Si algo perfila la personalidad de cada individuo es la suma de sus derrotas. No hace falta haber cumplido 70 años para saber que la vida va de tropezar, caer, levantarse, tropezar, caer, levantarse... En este ritmo ondulante surgen motivos insospechados de celebración. A veces unos minutos de felicidad compensa casi todo.