UNA NOCHE DE EMOCIONES FUERTES

Vuelta de los cuartos de final de la Copa en Mestalla. Marcelino, en voz baja cuando jugamos allí, y en voz algo más alta en la previa del partido de anoche, tan solo tenía que demostrar querer disputar esta competición decidiendo una alineación responsable y coherente, con capacidad para eliminar al Getafe, y sin demasiados cambios con respecto a lo que sería un once inicial del Valencia en un partido de Liga en el que se jugase algo de verdad.

Veníamos con un resultado negativo, y salpicado además por el cruce de declaraciones de ambos entrenadores antes y después del partido de ida, y sobre todo a medida que se acercaba el segundo y definitivo envite. No me gustan este tipo de actuaciones, mal Marcelino por hablar del juego al límite del reglamento y de lo permitido de los azulones, mal Bordalás por referirse al affaire entre Jürgen Klopp y el técnico asturiano cuando entrenaba al Villarreal, y mal estilo de García Toral cuando hizo referencia al apoyo a todos los entrenadores, tanto los de dilatada como los de escasa experiencia, dirigiendo el enfoque al poco tiempo que el entrenador del Getafe lleva en Primera división y estableciendo la diferencia que con respecto a él existe. A mí no me gustó. Pero esto es harina de otro costal, lo importante era lo que sucedería sobre el terreno de juego, y observar cómo los jugadores de ambos equipos se enfrentaban a un día duro en la oficina, un día duro de verdad.

Y Marcelino, no sé si obligado más por la presión popular y mediática que por el propio convencimiento, alineó un equipo de garantías. Y supongo que, también alimentado por su propio ego, tratando de no quedar eliminado por un técnico al que le había tildado de poco experimentado en la Primera división del fútbol español.

Wass en el medio por el ausentado Coquelin, los habituales y más asiduos de principio cuando de jugársela se trata, y tan solo la inclusión de Ferran Torres en el once inicial, dando descanso a Cheryshev. Jugador que, como alternativa de banquillo en caso de necesidad, tan solo se veía acompañado por un futbolista de potencial garantía, Kangin Lee. Y los visitantes, casi con todo también. Esta vez Flamini, y no Arambarri junto a Maksimovic en el medio, Cristóforo también en medio campo, para pasar a Antunes atrás y Cabrera como central, dejando a Bruno fuera, y Jorge Molina y Mata arriba. Ellos también deseaban pasar, y su entrenador lo demostró en ambos encuentros y con sus alineaciones.

El partido acabó siendo épico, con el gol a los treinta y siete segundos de Jorge Molina y la remontada del Valencia en los minutos de descuento. El equipo siempre lo intentó, pero también es cierto que ellos fueron los que tuvieron las mejores ocasiones. La expulsión de Djené marcó el desenlace final, y los locales aprovecharon casi el 100% de las ocasiones que dispusieron. Noche de emocionantes fuertes en Mestalla y el equipo a semifinales.