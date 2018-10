Nobel no. ¿Y Santo?

Decepcionado es poco. Ayer me desayuné con que Carles Puigdemont no había obtenido el Premio Nobel de la Paz. Vaya por Dios. Resulta que las casas de apuestas situaban en los últimos días al expresidente catalán -no sé en virtud de qué argumento- como uno de los favoritos para alzarse con el galardón. Y la revista Time, que se hizo eco de esas predicciones, le definía en uno de sus números recientes como el «líder del referéndum no oficial por la independencia catalana», que «está viviendo en el exilio desde que huyó del país para evitar el arresto de las autoridades españolas». Uno podría pensar que, haciéndose eco una publicación de semejante prestigio, igual la quiniela podía resultar ganadora. Pero claro, pensar en que el principal responsable de la brecha institucional, política y social abierta hoy día en Cataluña pudiera ser galardonado con el Nobel suena tan chocante que uno no sabe si reírse de las casas de apuestas o lamentar la pérdida de credibilidad de algún medio. Puigdemont elevó a la enésima potencia una estrategia diseñada por Artur Mas que, muy probablemente, en ningún caso debía acabar con un nivel de bronca como el actual. Dejando al margen lo que hicieran con el 3% o con el dinero en Andorra, la caída de CiU desde Jordi Pujol hasta Quim Torra, pasando por Mas y Puigdemont, dibuja un proceso de pérdida de credibilidad que conduce obligatoriamente a la intrascendencia. «La nueva CiU es ERC», me comenta un observador de la situación política. Y no anda ni mucho menos desencaminado. Oriol Junqueras -que dentro de un par de semanas cumplirá un año exacto en prisión- lleva tiempo mostrando muchísimo más sentido común y mayor concepto de la política que ese lanzador de ultimátums sin sentido en que se ha convertido el presidente de la Generalitat de Cataluña. Una marioneta de Puigdemont, empeñado en mantener vivo el conflicto para obtener rédito electoral, incluso aunque eso pueda llegar a provocar que la convivencia se convierta en imposible. Al máximo responsable de un Gobierno se le debería suponer la intención de unir, y no la de separar. Capacidad de sumar, y no voluntad de restar. Confío en que la manifestación que convoca la 'comissió 9 d'Octubre' se desarrolle sin incidentes. Pero me cuesta entender qué pinta por las calles de esta ciudad una movilización que históricamente se ha utilizado para regalarle los oídos a esa clase política que ha acabado conduciendo a Cataluña a un callejón sin salida. Animo a todos aquellos seguidores de la causa independentista -también los de aquí, aunque ahora callen- a no venirse abajo porque el Nobel no haya ido a parar a donde sea que el expresidente catalán tenga fijada su residencia. Que prueben con la beatificación.