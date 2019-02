NO ESTAMOS TODOS

DESDE LA GRADA DE MESTALLA

Me llamo Esteban Fernández García, pero mi padre siempre me ha dicho que soy más García que Fernández por una pequeña marca de nacimiento que tengo en la oreja derecha. La misma que tienen mi madre y tenía mi abuelo. Tal vez esa sea la mejor prueba de que, sin tener ninguna conciencia de ello, caí en la marmita del valencianismo. Quizá esa señal sea testimonio de la herencia más importante que me dejó mi abuelo. Se llamaba Hipólito García y no podía ver los partidos del Valencia porque lo mataban los nervios. Movía la pierna derecha para golpear una pelota imaginaria cada vez que en su mente se dibujaba una asistencia precisa o un gol evidente. Acto seguido, con la frustración de no haber conseguido algo que le parecía tan sencillo, se marchaba del salón. Al rato, agobiado por el desconocimiento del resultado, su cabeza asomaba por la puerta para comprobar si se había producido alguna variación. Y el proceso volvía a empezar. Si no aguantaba varios minutos seguidos delante del televisor, imagínense sentado durante un par de horas en Mestalla. Por eso acabó por cederme el pase. Ese mismo abono que había decidido comprar cuando el Valencia tocó fondo y descendió a segunda en 1986. El mismo año en el que nací. Por eso se molestaba cuando, bromeando, le explicaba que él me había entregado un equipo en Segunda y yo lo había convertido en campeón de Liga. Desde que se exilió de Mestalla sólo vimos juntos un partido completo, en directo, cerca del césped. Ni siquiera fue en Valencia, pero todavía guardo en la memoria el abrazo que le di cuando Claudio López marcó el primer gol en La Cartuja. Yo no sabía lo que era ganar, e incluso después del partido me preguntaba qué había después de un título. Era terreno desconocido. Sólo con el tiempo entendí que noches como esa encierran regalos mucho más profundos que una copa. Te regalan, por ejemplo, un abrazo. Nunca tuvo un ídolo. Sabía más bien poco de los jugadores y siempre me preguntaba por las cualidades de uno u otro futbolista. Le bastaba con que aquellos que llevaban el murciélago en el escudo se las apañasen para ganar. Yo, que había venerado a Mijatovic y Mendieta, también tardé en entender esa lección. Aunque el mensaje era nítido y cristalino había que saber descifrarlo: lo único que importa es el Valencia. La familia por encima de todo. La casualidad quiso que pocos días después de fallecer, el club colocase en su asiento de Mestalla una placa en agradecimiento por su fidelidad. A él no le llegó a tiempo ese reconocimiento institucional, pero tuvo toda mi gratitud en vida por haberme inculcado que la lealtad no se negocia. Tampoco con el Valencia. Ser leal con los demás es la mejor forma de serlo con uno mismo. Echo de menos sus llamadas después de los partidos con sus discursos llenos de euforia o de consuelo. Fue en su voz telefónica donde me apoyé al perder en París y Milán y con la que me hubiese gustado celebrar nuestro tan señalado aniversario. El centenario del club es un momento de inmensa alegría, también de nostalgia e incluso de responsabilidad. Tenemos la obligación moral de impulsar la inercia de tan destacada efeméride para honrar a los que no están y nos enseñaron qué es el Valencia. Ellos, con su empeño, ayudaron a sostener el club. Nos dejaron una entidad de la que sentirse orgulloso, con sus virtudes y sus defectos, y nuestra es la tarea de hacerla durar otros cien años más. En ello estamos yayo, no te preocupes. No hi ha res més gran.