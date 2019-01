Si no corres, no te pagan Cuarto menguante Muchos profesionales del reparto asumen el gasto de recuperar puntos del carné como un coste más del oficio VICENTE LLADRÓ Valencia Sábado, 19 enero 2019, 11:00

Al terminar el cursillo de siete horas, el profesor de la autoescuela preguntó a los asistentes si creían que les había valido verdaderamente para algo más que la simple recuperación de seis puntos perdidos en el permiso de conducir; si su labor docente habría servido además para aleccionarles de cara al futuro y convencerles de que debían ser más respetuosos con las normas de circulación.

Nadie decía nada, ni siquiera las atrevidas chicas que entraron en el aula con botes de cerveza, cuando habían perdido sus puntos tras dar positivo en el test de alcoholemia. Lo más normal es que en estas situaciones nadie esté por la labor de contar su vida, de darse a conocer y desvelar sus secretillos, más allá de pasar el trámite obligado y largarse rápido. Bueno, nadie o casi nadie.

Un chico se hizo el ánimo y levantó la mano, para sincerarse a continuación y advertir además que su caso no era aislado, ni mucho menos, sino que iba cada vez a más.

«Yo tengo que volver a correr por pura necesidad -dijo-; me dedico al reparto y en ese mundillo has de apretar el acelerador, porque si no corres, no te pagan. Te contratan con la condición de que hagas tal o cual servicio en tanto tiempo; de Madrid a Murcia, por ejemplo, o el trayecto que sea, cada día, y lo que impera es la rapidez, llegar a punto. Está estudiado de tal manera que sólo puedes cumplir si sacas medias de 140 kilómetros por hora. Eso implica necesariamente que conozcas bien dónde están los radares fijos, que lleves avisador por si hay móviles y, si te pillan, pues son gajes del oficio, un riesgo profesional que hay que asumir, como los pinchazos, las averías... Hay que prever un dinero para las sanciones, y unos 300 euros para el siguiente cursillo de recuperación de puntos».

Cuenta el compañero que presenció la escena que nadie se inmutó más de la cuenta. Ni siquiera el profesor o monitor del cursillo. Quizá podría haber cuestionado algo de tal proceder, al menos de la existencia de encargos laborales que impongan la obligación de correr más de lo permitido. O tal vez se da todo por amortizado y esta historia consiste en que cada cual asume su papel y a otra cosa, mariposa, no nos fundan el negociete. Porque si no hay quien va sistemáticamente por encima de la velocidad máxima permitida, qué harían los fabricantes de radares y quienes los diseñan cada vez más pequeños y camuflados; y a qué se dedicarían los profesores que ahora aleccionan a los infractores durante siete horas para que puedan recuperar seis puntos del carné.

Hecha la ley... hecha la trampa. Por supuesto. Y la contratrampa. ¿Por qué no se actúa de oficio contra un contrato que obliga a correr? Ah, claro, es que no pone eso en el contrato, pero el hecho claro es que si no llegas a tiempo no cobras lo que toca, o no te vuelven a encargar. Tú asumes el riesgo, calculas cuándo acudir a recuperación, pagas, el sistema te ofrece la salida y el mundo rueda.