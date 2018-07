Los niños y la muerte

Quizás sea por una simple cuestión de lógica temporal: tener algo todavía (supuestamente) muy lejano hace que uno hable de ello como muy desprendido, de manera relajada, casi tratando un tema de ciencia ficción. El caso es que varias veces me ha sorprendido ya la naturalidad con la que los niños tratan el tema de la muerte. Entre algodones de precaución y palabras tabú de los mayores cuando afrontamos con los pequeños la cuestión, ellos no dejan de darnos lecciones de madurez y entereza. Dos ejemplos, con mis hijos, los menores a los que mejor conozco. Días después de la muerte de mi abuela Felicitas, tras años en cama y cuidada como una reina por mi madre, mi hijo mayor llega a casa. «¿Y la abuelita?», fue su pregunta al ver vacía la habitación de la bisabuela. «Se ha ido al cielo», fue la suave respuesta de mi madre. «O sea, que se ha muerto», espetó en apenas dos segundos mi hijo. Rápido, directo, sin pestañear, con una leve e inocente sonrisa. «Pues eso», fue la desarmada respuesta de mi madre. Y el otro ejemplo. En este caso, con mi hijo pequeño como protagonista. Poco después de ver la deliciosa 'Coco' de Pixar. «¿Y cuando estés muerto, yo te veré, papi?», me lanzó a los minutos de acabar la película. «Bueno, al principio, no; cuando estés tú también en el cielo, seguro que sí», fue mi respuesta. Inocente de mí, que igual 'ardo'... «Ah, seremos de huesitos y estaremos por ahí, ¿no?», sonrió él. Dos lecciones. ¿Y por qué no? ¿Por qué no relativizamos más la importancia de la muerte? Seamos o no creyentes, como un acontecimiento más en nuestra vida. Vivir con ilusión, inocencia y sin miedo. Como decía el XL Semanal del pasado fin de semana, con un estudio de Yale en su portada: «La felicidad está en tu cabeza. ¡Actívala». Vive. Muere. Pero siempre sonríe.