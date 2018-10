Niños graciosos Antes había tantos que nadie les prestaba atención, salvo sus padres, pero ahora son objeto de culto y admiración PABLO SALAZAR Valencia Domingo, 28 octubre 2018, 11:13

Viajemos en el tiempo hasta los años del baby-boom, el período comprendido entre principios de los cincuenta y mediados de los sesenta del siglo XX, cuando los índices de natalidad en España se dispararon, una vez pasadas las peores estrecheces de la posguerra. Las familias numerosas eran algo habitual, pero no familias numerosas de tres o cuatro hijos, qué va, sino de seis, siete, ocho, incluso más. Tiempos de 'overbooking' infantil y de padres que ante tanto hijo que cuidar tenían que optar por medidas de cooperación intergeneracional («ocúpate de tu hermano») y de apuesta por una libertad de movimientos hoy impensable en las modernas ciudades. Los niños estaban protegidos, por supuesto, pero no eran el centro de la creación, no giraba todo a su alrededor, no imponían su ley ni se convertían en pequeños dictadores con una cohorte de pelotas y esclavos a su servicio. De aquellos índices que incrementaron la población de España hemos pasado al raquítico 1,2 actual. Y como sólo hay 1,2 niños, esos 1,2 niños se convierten en el centro de todas las miradas, en la admiración de padres, abuelos, tíos, cuñados, novios, vecinos, colegas y compañeros de profesión, que caen rendidos a los pies de la criatura. Y la criatura, que ve la tele, que juega con el iPad de mamá y con el móvil de papá, se da cuenta, porque listos son un rato listos, y se aprovecha de ello. En las series, en los programas, en los concursos, en los realities, aprenden que hay que ser gracioso, parecer muy natural, no callarse nunca, soltar lo primero que a uno se le viene a la cabeza, dar sensación de frescura y espontaneidad. Con lo que el número de niños graciosos -que debería haber caído en picado en consonancia con el descenso demográfico- resulta que vive sus mejores días (o peores, según se mire). Cada niño gracioso lleva tras de sí su manager general, un representante, los agentes de prensa, la clac, los voceros, miembros todos de su familia, que se muestran encantados y divertidos ante las continuas ocurrencias del renacuajo. Ya puede gritar, berrear, molestar, estorbar, portarse mal, tirar la comida, arrojarse al suelo, manchar, romper, destruir, desordenar, escupir y desobedecer que todo le está permitido, no pasa nada, todos ellos ríen ante el numerito del niño gracioso mientras el público -en su mayoría- asiste complacido en la consulta del ambulatorio o en el autobús o en la cola del supermercado a la demostración del futuro concursante de ¿Tú también quieres ser artista?, Master chef infantil o como se llamen, que no tengo ni idea, todos esos programas que encumbran a estas estrellas televisivas en potencia. Y que nadie ose enfadarse y haga ver que no son maneras, que no son horas, que hay formas de comportarse, que la educación está para algo, que será lapidado en la plaza pública al grito de ¡aguafiestas! Niños graciosos, una nueva categoría social en fase claramente ascendente.