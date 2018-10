LOS NIÑOS NO TIENEN LA CULPA, NOSOTROS SÍ

En Andalucía lo que sabe un niño de 10 años es lo que sabe uno de ocho en Castilla y León». Esta es la frase de la exministra Isabel García Tejerina motivo de polémica. Los que más la interpretan como un insulto a los niños andaluces, que saben lo mismo que el resto de niños españoles como han afirmado los sindicatos, reactivos y unidos frente a frases así. Esta interpretación, claro, también tuvo la respuesta de la presidenta andaluza, Susana Díaz, que en plena campaña electoral elevó la culpa -dada por evidente- a la desafección de sus contrincantes electorales, el PP, por su autonomía. Nadie permite que le insulten a sus niños. El caso es que no era ningún ultraje a Andalucía ni a sus niños.

En toda la comunicación, menos la política, existe un pacto de lectura con el cual el receptor intenta entenderte. Si no, si a veces exacerba la literalidad, otras cambia de tema en su respuesta, o simplemente descontextualiza las palabras, la conversación se hace imposible. En política, ya sabemos, esto no es así, porque rige la intencionalidad y la mala leche. Pero en Educación, al menos, sería oportuno tratar de entendernos. Y para entender las palabras de Tejerina, lo primero es aceptar que la referencia «los niños andaluces» es estadística y no personalizada.

Lo que realmente dice esa frase es que «las diferencias entre Andalucía y Castilla y León en las evaluaciones internacionales sobre las competencias de Matemáticas, Lengua y Ciencias a los 10 años son equivalentes a dos cursos académicos». Esto lo sabemos por las evaluaciones denominadas TIMMS y PIRLS. Y esas evaluaciones, junto con PISA, apuntan que en España existen diferencias autonómicas en materia educativa que bien merecen que se pongan encima de la mesa.

Este problema también lo destacó el propio Ximo Puig en febrero de 2014 en un acto en la Universidad de Alicante, donde dijo, con palabras parecidas a las de Tejerina aunque más inexactas según PISA, que «existe (2014) más diferencia en la media de rendimiento académico entre la Comunitat Valenciana y Asturias que entre la media española y la de Finlandia». Entonces acusaba a las políticas educativas del PP -aunque sus compañeros andaluces no aceptan ese argumento en lo que les toca- pero sobre todo, nadie entendió que los niños valencianos tienen alguna condena genética que limiten sus oportunidades en comparación con el resto de españoles.

Tampoco hay que irse tan lejos. La semana pasada el IVIE celebraba un seminario en el que analizó justo esto: Oportunidades educativos en España: diferencias familiares y territoriales. El IVIE afirmó que la Comunitat consigue resultados parecidos a la media española siendo más equitativa, pero falla en las titulaciones y promoción.

Como se ve, si salimos del pim-pam político, la cuestión es real y evidentemente de ella no tienen culpa los niños. Ni son la causa. Pero en España no queremos debatirlo, pues ya se ve que a un político no le renta sacar el tema. Cuestión que tienen que cuantificar desde fuera, porque ninguna Administración española tiene interés en medir el alcance de estas diferencias. Se cita TIMMS, PIRLS o PISA porque no hay evaluaciones propias.

Así que sólo se pueden intuir las causas y las tendencias. Como causas, hay razones sociales porque las diferencias socioeconómicas repercuten en las educativas o el entorno productivo afecta a la escolarización postobligatoria; las hay presupuestarias, aunque en el caso valenciano, como ha señalado IVIE, no son tantas porque a pesar de la infrafinanciación la Generalitat, históricamente y no sólo ahora, ha hecho un sobreesfuerzo en invertir en Educación a costa de otras consellerias; y también hay causas políticas y escolares, porque si cada comunidad hace cosas diferentes, obtiene resultados diferentes.

Los estudios revelan que existen diferencias autonómicas; que algo pasa con el rendimiento académico en el País Vasco; que los títulos 'cuestan' más en La Rioja que en Andalucía y que la estructura productiva de las autonomías mediterráneas alimenta su abandono escolar.

Tejerina puso sobre la mesa un debate necesario para mejorar nuestro sistema educativo y limar sus diferencias territoriales, pero la política tiene sus propios códigos. Por eso, se dice que sus palabras estuvieron mal, aunque tenga razón. Y así se oculta lo real y cotidiano, y la política se reduce al ocurrente uso de Twitter del diputado Rufián.