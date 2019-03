NIÑOS CONSENTIDOS

Pocas cosas tan insufribles como un niño malcriado. Los padres no se dan cuenta del perjuicio que le causan a su hijo al convertirlo en un pequeño tirano, un ser caprichoso que hace su santa voluntad y que arrastra a sus progenitores, sus abuelos y sus tíos por la senda de la inestabilidad y la ausencia de disciplina. La educación, así lo explican psicólogos y pedagogos, es una mezcla del cariño que se le supone a unos padres, de una dedicación plena y de la aplicación de unas normas que tratan de ir amoldando poco a poco la personalidad de los chavales. Es, por ejemplo, imprescindible enseñarles a convivir con la frustración, que entiendan que no todo es posible, que no van a lograr siempre lo que se propongan, que van a sufrir contratiempos y que, en último caso, la vida no es justa, no hay un guión escrito para que ganen los mejores.

El control de las emociones es clave a la hora de construir una personalidad equilibrada. El mundo del fútbol, sin embargo, nos viene ofreciendo señales inequívocas de deportistas con cuerpo de hombre pero con mentalidad de niño. De niño consentido y malcriado. Neymar o Cristiano Ronaldo son los casos recurrentes, los ejemplos a los que es fácil agarrarse para comprobar lo que estamos hablando. Personajes que han llegado a lo más alto, que cobran cantidades astronómicas, que viven rodeados de lujo, con una corte de aduladores que a cambio de hacerles la pelota les sacan lo que quieren, hasta arruinarlos. Pasan los días creyéndose los amos del universo, los mejores, los más guapos, y cuando llega una derrota o una lesión no saben asimilarlo porque no están preparados para hacerlo, no tienen herramientas emocionales con las que combatir la decepción, el fracaso. Muchas veces ni siquiera son capaces de administrar la victoria, no tienen esa grandeza propia de los hombres de bien, no tienden la mano amiga al contrincante hundido, prefieren la burla, el escarnio y hasta la humillación.

Pero no nos fijemos sólo en las estrellas galácticas. ¿Dónde estaban los futbolistas de la primera plantilla del Valencia el lunes 18 de marzo, día del centenario del club que les paga unos magníficos salarios? ¿Cómo es que no asistieron a la marcha valencianista codo con codo con los iconos del club, los grandes jugadores de su historia, y con sus aficionados? ¿Por qué el mundo del fútbol y los hinchas consienten estas actitudes de niños déspotas que ni siquiera son capaces al acabar un entrenamiento de pararse a firmar autógrafos y hacerse sefis con quienes han acudido hasta Paterna? ¿Y quién puede llegar a explicar que ante este tipo de actitudes aún haya psicópatas (con perdón para los psicópatas) que se planten ante la entrada de los juzgados para vitorear a sus ídolos que van a ser juzgados por defraudar a Hacienda?