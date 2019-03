Como niños Confunden limpieza con bisoñez y hacen tabla rasa de la experiencia; luego se quejarán y se irán tristes... al grupo mixto F. P. PUCHE Domingo, 31 marzo 2019, 11:24

Llevo dos semanas aguantándome las ganas de lamentar la sangría de gente con experiencia que está siendo lanzada por la borda de los partidos cuando podía dar todavía un más que razonable juego en la política. Quería referirme a los mayores, que son mirados con un recelo que pone los pelos de punta, pero también a no pocos hombres y mujeres de edad mediana que han acumulado experiencia y maneras pero que ya no van a repetir en las listas porque las posibilidades que los partidos barajan, en este tiempo de fragmentación, achican los asientos disponibles.

Pero cada vez que he sido prudente ha venido a desmentirme, provocador, alguien de la hornada que pretende cortar el bacalao. Días atrás, Toni Cantó, de Ciudadanos, me dio argumentos para retomar el tema del desprecio de la experiencia que padecemos. Porque su alegato excluyente en favor de los que nunca han estado en política, esa alabanza sin límites hacia los que llegan vírgenes como únicos válidos para entrar en un parlamento, no puede ser más infantil. ¿No valen ya los que quieren servir a su país y se especializan en una tarea parlamentaria? ¿Cuentan solo los que han tenido una empresa o una profesión que ahora dejarán colgada por la política? Pues ni tanto ni tan calvo; que una lista tenga gente nueva sin olvidar la experiencia seguramente es mejor que no una candidatura de bisoños que temblarán del susto cuando se pongan delante del reglamento de las Cortes o de cualquier procedimiento de contratación.

Lamento escribirlo, pero hay días que los «nuevos políticos» se me antojan niños chicos que juegan con cerillas y petardos. Si los bandazos de Albert Rivera hay días que parecen bamboleos de bebé que empieza a caminar, ¿qué decir de Pablo Casado cuando ofrece al líder de Ciudadanos el ministerio de Asuntos Exteriores de un gobierno de imaginaria coalición... cuando aún faltan dos semanas para el inicio de la campaña electoral? Se me antoja el cuento de la lechera: ganas de llevarse el titular de la próxima hora y media a costa de sembrar dudas sobre la serenidad que deberá asistirles cuando tengan delante, si algún día la tienen, la responsabilidad de enderezar la economía, sacar adelante el problema de las pensiones o hacer frente al separatismo y sus desafíos.

No daré nombres de candidatos que han salido del tren por la ventana, pero ya los estamos añorando. Aunque fueran pocos, tenían un papel moderador que nos va a faltar enseguida. Esa orgullosa exhibición de listas que han hecho tabla rasa con el pasado, esa confusión de limpieza con bisoñez, y de independencia con ausencia de ideología, me asusta porque lleva un cierto aire cainita, y me preocupa porque les va a llevar a la frustración a las primeras de cambio.

Luego, como los niños, se enfadarán con el mundo: echarán pestes del régimen del 78, la melancolía les llevará a engrosar el grupo mixto... y las listas de espera hospitalarias seguirán creciendo.