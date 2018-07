Como niños

Aplatanados por estos calores la sesera se disuelve y la perrería invade nuestros sentidos. Resistimos porque sabemos que el premio espera a la vuelta de la esquina. Caminamos zombificados buscando la sombra. Abrimos la nevera para beber lo que sea mientras ese lo que sea esté fresco. Incluso zapear produce desgaste. Lanzamos nuestra imaginación hacia la cercanía vacacional. Asocio ese periodo a los placeres simples. Me basta una playa o un trozo de monte donde sestear en paz buena parte del día. El resto del tiempo trancurrirá entre la vida contemplativa y la lectura. Observar desde la quietud mineral lo que pasa o lo que no pasa se me antoja una actividad sublime. Nuestra sociedad penaliza el aburrimiento y odia el tedio. Esto se me antoja un error. Nos han convencido para tenernos siempre distraídos en un eterno movimiento. Qué manía. Existe una profesión curiosa en los hoteles, la de esa mocedad, relaciones públicas o algo así, que mantiene ocupada a la clientela mediante deportes de piscina, bailes, juegos y concursos. Tristísimo, lo de marcharte hasta un hotel para luego huir de un joven o una jovena que pretende apuntarte a una competición de flotadores. Pero parece que a una buena parte del personal esto le encanta, le engancha, le complace, le seduce. Valoran que los moscones bienintencionados, no lo niego, los profesionales del entretenimiento a la carta, se preocupen de nuestra vidilla íntima justo cuando el tono de máxima laxitud debería presidir nuestro horario. Sospecho que marean a la buena gente para agotarles, de ese modo no incurren en arrebatos broncos, en sofocos de tinieblas, en discusiones con la pareja. Con los niños hacemos lo mismo: cansarles a tope para que luego caigan redondos por la noche y no den la tabarra. La imparable infantilización ha vencido por completo.