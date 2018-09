el triunfo de los 66 kilos

Tengo un bonito recuerdo de Misano porque allí pude ganar una carrera. Siempre había sido un trazado que se me daba bien, pero no lograba rematar. En 2011 por fin pude quitarme esa espina. Recuerdo que, una vez habíamos terminado la carrera, pensé que nunca había que dar nada por perdido. Aquel día tiré muy fuerte al principio, con todo lo que tenía y pude escaparme. Luego Zarco me cogió y tuvimos una guerra muy chula. El caso es que me cogió, consiguió pasarme en una frenada pero se había colado. Mi moto iba muy bien y la de Johann también, pero tenía confianza y al final pude pasarle. Ese año me había dejado la vida para que la moto fuera a 'full'. Estaba flaquísimo, cuidé muchísimo eso. Con el mono puesto, pesaba 67, incluso llegué a 66, y Zarco se iba hasta los 72-73. Un factor que se notaba muchísimo porque teníamos la misma altura. Los puntos de Misano sirvieron al final para ganar el campeonato.