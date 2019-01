NI AMOR NI SEXO

Los socios del Consell, PSPV y Compromís, levantaron este jueves la veda de la carrera electoral. La repregunta de Compromís en la sesión de control al presidente de la Generalitat sirve de pistoletazo de salida para la campaña del 26 de mayo -ahora vendrán los memes, los informes sobre la gestión de 'los otros' y las zancadillas se convertirán en patadas a la altura de la rodilla-. Un 'hasta aquí hemos llegado' inmediatamente después de aprobar los últimos presupuestos autonómicos de la legislatura y con la excusa de una pretendida falta de inversiones del Gobierno en la provincia de Alicante -que ayer Oltra trató de matizar, no nos volvamos locos-. En realidad, socialistas y nacionalistas se sabían abocados a este momento. Se ha escogido este asunto, igual que se podría haber elegido cualquier otro. A la campaña se llega con un perfil diferenciado, y si no que le pregunten a Pablo Iglesias y a Íñigo Errejón. En todo caso, si esta declaración de 'se acabó el amor y el sexo' quería encontrar una justificación, igual el parón de la reforma del sistema de financiación autonómica habría tenido más sentido. El Gobierno valenciano, que ha hecho principal y casi única bandera de este asunto durante tres cuartas partes de la legislatura, fiaba toda su capacidad de influencia política en la negociación del nuevo modelo al primo de zumosol: acudir en compañía de Andalucía a las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Resulta que la titular andaluza de Hacienda cuando Susana Díaz aún se sentía capaz de hacerse con las riendas del PSOE era María Jesús Montero, ahora ministra de ese mismo departamento en el Gobierno de Pedro Sánchez. Montero ha venido a ser la encargada, desde el proyecto de presupuestos que acaba de presentarse, de certificar que no habrá reforma de la financiación, ni ahora ni el próximo año. De manera que quien iba a ser el salvavidas del Consell en materia de financiación se ha convertido en el iceberg contra el que se ha acabado chocando. Puig anunció el jueves, tras el aviso de Compromís, que solicitaría al Gobierno que impulsara la negociación política para reformar el modelo. Pero anotemos aquí que desde el momento en el que el jefe del Consell decidió nombrar el pasado mes de septiembre a un Alto Comisionado para la Financiación -que al final fueron dos-, la posición valenciana en ese debate ha pasado a ser... invisible. Puig sigue diciendo que se trata de una reivindicación «irrenunciable». Pero no consta ni un gesto, ni una reunión, ni una milésima parte de la beligerancia que el jefe del Consell mostró hacia Sánchez cuando decidió ayudar a cargárselo como secretario general del PSOE en aquel comité federal de 1 de octubre por su pretensión de pactar con Podemos. Ahí tampoco hubo amor, ni sexo.