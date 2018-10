NEOSEÑORITOS

Algunos aceituneros altivos mutaron en gerifaltes del sindicalismo. Y desde esa poltrona disfrutaron de coche con chófer y vivienda financiada por el sindicato. La bravura asilvestrada se amodorró gracias a las gambas subvencionadas. Pretendían derribar a los señoritos de cabello acaracolado acariciendo la nuca para ocupar ellos su posición hasta convertirse, cómo no, en señoritos de nuevo cuño, en este caso de la otra orilla. La burguesía segrega quizá ese irrestible perfume a pantufla, chimenea y humo de pipa, pero sin duda ejerce de poderosísimo imán justo entre quienes más la critican. Pablo Echenique, pelota número uno del líder Iglesias, marchó hace poco, con suma discreción, hacia una morada enclavada en el barrio más burgués, y caro, de Madrid. No le reprochamos esta traición hacia los desfavorecidos del extrarradio que tanto asegura amar, la excelencia a todos nos seduce. Sí advertimos su falta de coherencia entre lo que predica y sus actos. Pero en fin, es lo habitual entre esa parte de la izquierda que asume mansa, risueña y masoca la mansión de su gran timonel. Además, son insaciables. Las fauces del poder les mordisquean y ellos no demuestran el rubor de la vergüenza. Iglesias, el propietario del chaletazo, disfruta a su vez de una frondosa escolta las 24 horas del día. La finada Whitney Huston no tuvo mejores guardaespaldas y los actuales ministros no gozan de tantísima protección. Con la cantidad de chalados que pululan por ahí, fertilizados por las redes sociales que los extremistas han convertido en vertederos de resentimiento y odio, no nos parece mal que a Iglesias le blinden de esa guisa. Mejor prevenir que curar. Tan sólo esperamos sus sinceras excusas a las fuerzas de seguridad que tanto vituperó no hace mucho tiempo. De represores a salvadores. Viva la coherencia.