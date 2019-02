Rivera se ha comprometido a no pactar con Sánchez ni con el PSOE tras las próximas elecciones generales. Es bueno que los partidos expliquen de antemano su criterio para que nadie después se sienta engañado. Así pues, la gobernabilidad de España queda a expensas de dos posibles mayorías. Una, la integrada por Partido Popular, Ciudadanos y Vox. La otra, en torno a Sánchez, con el soporte de todas las izquierdas y de los independentistas catalanes. La alianza del disparate. Igual que la fecha. Haber escogido el día 28 de abril implica someter a las arcas públicas a un doble esfuerzo en el plazo de un mes solo para evitar la rebelión de los barones socialistas que no estaban dispuestos a compartir el 26 de mayo con Sánchez. Además, solapar la Semana Santa y el tramo inicial de la campaña disminuirá la atención hacia el debate político. Efecto buscado. Tiene truco. A Sánchez le interesa ventilar el trance del modo mas liviano para conseguir que se hable poco de sus enjuagues y alianzas previsibles. Sin embargo, estas elecciones son las más importantes de los últimos años por lo mucho que en ellas se ventila. El futuro de la unidad nacional y de la Constitución de 1978. Es decir, el modelo de convivencia vigente. Por eso, Sánchez usa ya la treta del disimulo asegurando que aspira a formar un gobierno monocolor con apoyo parlamentario de otras fuerzas. Engaña. Sabe de sobra que no alcanzará el número de escaños suficientes para obrar en solitario y que Iglesias le exigirá estar sentado en el Consejo de Ministros si quiere obtener su respaldo. La última baza que le queda a Podemos tras su desinfle acelerado. Manejar poder como sea. De manera que esto es lo que hay. Negro sobre blanco. Mayoría constitucional o Gobierno de coalición de las izquierdas que primero negociará con Torra el indulto de los separatistas y luego las condiciones ignominiosas del documento de Pedralbes. Esas que ponen a España en almoneda. Esta semana se ha visto claramente un anticipo en el Congreso cuando PSOE, Podemos, Compromís, PNV, Bildu y los independentistas votaron juntos para impedir la tipificación del delito de convocatoria ilegal de referéndum y contra la aplicación urgente del artículo 155 en Cataluña. Indiciario. Más claro, agua. Como Rufián anunciando que si Sánchez demuestra «coraje» Esquerra Republicana apoyará su investidura. De ahí que el aludido respondiera en TVE de inmediato prometiendo que continuará el diálogo con los golpistas. Voluntad reiterada en el acto de presentación del libro que le han escrito aunque insista en afirmar que es el autor. Notable descaro. Una vergüenza. En definitiva, pintan bastos. Por eso, corresponde evitar democráticamente la formación de un gobierno sometido a quienes pretenden dinamitar la realidad histórica de España. Deber patriótico ante el que no vale inhibirse. Toca entonces salir a la palestra. Aportar. Sumar voces. Dar testimonio. Ahora.