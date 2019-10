NECESITA MEJORAR

La gente que nunca habla mal de otros es admirable. Un amigo sabio ya jubilado, granota veterano, es de estos. Nunca raja. Por no criticar, ni siquiera lo hacía de su suegra, ya fallecida. Tampoco ahora ausente. Y seguro que motivos no le faltan. No reprocha los planteamientos de Paco López, aunque no los comparte, ni se mete con los jugadores deficientes. Su piel tiene ese tono decadente y tierno que adquieren los chicles de fresa cuando los masticas durante demasiado tiempo. «¿Qué te parece el juego del Levante?», le pregunto a modo de balance, transcurrido el primer cuarto de competición. Y calla. Su silencio siempre es preciso en su afirmación. Prefiere no decir nada. Es uno de los encuestados en un pequeño sondeo doméstico para esta columna, sin pretensión científica ni rigurosa. Ojo, pero tampoco tan chapucero, tendencioso y manipulado como las encuestas de intención de voto de Tezanos en el CIS. Seriedad. Abarca un universo de una veintena de granotas con distinto paladar donde valoran el primer tramo liguero, aprovechando el parón por selecciones. Ninguno hace un balance excelente. Ni siquiera bueno. Todos coinciden en que los resultados superan al juego desplegado. «Un auténtico milagro», apostilla uno. «Un coladero», responde otro veterano de Vallejo. Un interpelado, una de esas personas que a la menor oportunidad se ponen del lado del entusiasmo, responde que lo importante son los puntos. «El buen fútbol no es una prioridad, llegará luego. Lo que cuenta es sumar». Otro apunta, con razón, que «algo no funciona si el portero siempre es el mejor». Al margen de las individualidades -sobresalientes Aitor y Campaña (fantástico director), notables Clerc y Miramón, suspensos Morales y Rochina- el equipo sigue sin ser un bloque definido y reconocible. Demasiado irregular. Excesivas dudas desde el banquillo. Sin un sistema claro. Poca presencia física en espera del mejor Radoja-Vukcevic. Todos coinciden en que, más allá de que este Levante ande siempre meciéndose en el resultado, transmite sensaciones de escasa solvencia. Nunca parece tener la situación bajo control, ni siquiera con dos goles a favor ante un rival muerto. No despliega buen fútbol y es fácil crearle ocasiones con poco. Pero, como mi amigo cetrino, no hablaremos mal. Y menos del Levante. Ya lo dice el dicho: «El sabio convive con la gente sin criticar, el necio critica sin convivir». Mejor ser optimistas y ver el vaso medio lleno. Solo aspiramos a que el cuadro técnico granota, encabezado por los hermanos López, tomen buena nota de estas valoraciones de la grada (nada que no sepan, por otra parte) y traten de ponerle remedio en los tres cuartos de campeonato restantes. A partir de ahora, debería esperarnos lo mejor. Empezando por el Pizjuán. O no.