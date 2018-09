El mar y la montaña ofrecen sensaciones similares, son un refugio del alma, para desacelerar el artificial ritmo diario. Dénia y Xàbia son afortunadas, porque ambas se abrazan por el Montgó y la reserva marina, una unión natural que con frecuencia las personas intentamos romper.

Como dianense, me identifico más con la escollera sur que con la norte, donde el bullicio, el tránsito y los negocios portuarios son inmisericordes, porque en la sur todo es más delicado, un antrópico perfil que delata un respeto mínimo por las cosas bien hechas, sin duda, balcón extraordinario hacia uno de los lugares más valiosos y genuinos de la ciudad, la Marineta Cassiana y la punta del Faralló.

En la penumbra de la noche, acompañando a mis hijos en su insaciable pasión pesquera, cerca del faro sur me saludaron mientras dudaba en retratar la luna llena o las luces de la Marina de Dénia. Era un conocido arquitecto con el que colaboro, y que con voz pausada y tono moderado me contó que buscaba su piedra de meditación para poner en orden los pensamientos, y allí lo dejé, no quise interrumpir su geométrica misión.

Otro encuentro singular lo tuve mientras me refrescaba del caliente sol cenital en las aguas del Marge Roig, momento de huida hacia comidas y siestas, pero que algunos aprovechamos para el mejor baño de la temporada. De repente un curioso personaje se acercó sobre una tabla, y remo en mano, nos preguntó por un hierro punzante que un día antes había lastimado su elemental instrumento de navegación.

Le ayudamos a encontrarlo, arrancando aquel inservible muerto con su correspondiente retirada a tierra. Le dije que el lápiz de la Marineta no se tocaba, que allí Alfredo Landa quedó inmortalizado con un pulpo. La agradable tertulia nos llevó a compartir ideas de una ciudad saludable, que no sólo es gastronomía, también deporte, y de ahí su apuesta por el club de paddle surf, con el apoyo incondicional de la Marina de Dénia por dicha actividad, como de tantas otras que permitan socializar la náutica.