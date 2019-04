Náufragos del rescate La cola del hambre casi nunca vota pero sus integrantes necesitan que alguien gobierne también para ellos. «Estamos fuera del sistema» HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA. Viernes, 12 abril 2019, 17:58

La calle Beato Gaspar Bono divide a las derechas de a las izquierdas y viceversa. En una acera, el Partido Popular celebró sus grandes mayorías absolutas hasta que Alberto Fabra se estampó contra la realidad. En una sede estrafalaria y suntuosa. En la otra acera, la nueva política ejecutó el pacto del Botánico, la fórmula para rescatar personas. Cada noche, en esa frontera ideológica, sobre las frías baldosas, duerme un puñado de personas que ya no esperan que nadie les salve. Ciudadanos invisibles.

Cygal es polaco. Supera los sesenta. De su cuello cuelga un rosario. Es primavera, pero la otra tarde, cuando el sol se ponía, buscaba una manta porque tenía frío. El pequeño pórtico de la que fuera sede del PP, hoy convertida en un palacio fantasmagórico, ya no abriga. «Estoy fuera del sistema», reconoce Cygal. Es alcohólico. Ni lo niega ni le hace falta hacerlo. Su aliento anestesia. Desdentado, despeinado y con unos ojos azules hipnóticos. Balbucea un español básico e inconexo. Entre palabra y palabra pasa una programa electoral. En las comisuras de los labios tiene el rastro del tinto de brick. «Llegué a España con Aznar. Tenía trabajo. Ganaba 2.600 euros al mes en una empresa de Puerto de Sagunto», asegura con el dedo en alto. Hay que creerse el relato. «Mandaba dinero a Polonia, a mis hijos», asegura. Llora: «Quiero volver a mi país». Más que sentirse invisible sabe que no existe.

Entre la antigua sede del PP y el muro del Botánico duermen sus penas varios sin techo. Un calle de mayorías, pactos y miseria

Cygal asegura que ha dormido cuatro días en un albergue pero lo han echado. No dice el motivo. De un bolsillo de su chándal azul cielo saca la documentación. Luce una camiseta donde pone 'benvinguts, bienvenidos y welcome', pero no es el anfitrión de nadie. Detrás de él, dos compañeros. Uno en una tienda de campaña Quechua. Gozan de más suerte que el polaco, que sólo tiene un plástico para taparse. Otro hiberna debajo de una manta. «Estoy enfermo», señala mientras se toca una barriga hinchada como un globo. «El alcohol», dice. «He estado en Picassent, yo estaba en la enfermería con Zaplana», apunta. Increíble o no, Cygal lo cuenta. «Zaplana, Zaplana...», musita mientras pone cara de información reservada. Verdad o mentira, al menos sabe de qué va el tema.

Dos señoras pasean a sus perros. Por delante de una sede donde un día corrió el cava y hoy está en alquiler. Enfrente hay luz en la parroquia de San Miguel y San Sebastián. En uno de los ventanales laterales del cuartel de los populares hay dos cascos de litrona vacíos. Al acercar la cara al cristal, en una pared se puede leer: «Ara solucions». Paradojas.

En el otro lado, pegado al muro del Botánico, duerme otro indigente. Tapado hasta las orejas. Quizá le dijeron que allí rescataban personas, pero nadie le contó que nadie iba a mirar al otro lado del muro. Su patrimonio cabe en dos carros de supermercado y su esperanza, en el café con leche caliente que cae de alguna asociación de voluntarios. En una misma calle conviven mal avenidos solución y problema. En ese mismo escenario se fotografiaron Puig, Oltra y Montiel. Es posible que ninguno, con el Consell más social de la historia, haya visitado el callejón de las penas.

La cola del hambre casi nunca vota pero necesita que gobierne sus vidas.

Los últimos datos de la Casa de la Caridad son más reales que cualquier programa electoral. En un año 435.802 atenciones, un 7% más que en 2017. Cada día, en el paseo de la Pechina, hay cola y turno para comer. Como tortugas con la casa a cuestas. Lo que cabe en una mochila. En la puerta, un niño con un patinete acude en familia a por un bocado. La miseria se hereda. El 71% de los atendidos son extranjeros, como Cygal, el polaco que duerme en la calle del olvido.

En época de campaña, es habitual la sesión de fotos abrazando a la pobreza. Políticos sin escrúpulos. Imágenes electorales cada cuatro años para dar sentido a eslóganes vacíos. «La Generalitat no nos trata todo lo bien que debiera», apuntó Luis Miralles, presidente de la Casa de la Caridad. Mientras tanto, Cygal, sólo quiere volver a casa.

300

raciones de comida al día reparte la Casa de la Caridad. Y la cifra no para de aumentar.