NARANJAS PEQUEÑAS O GRUESAS

Un citricultor tiene por vender las naranjas de un campo. Son de una variedad que se recolecta ahora y como hace cada año llama a los corredores del contorno, los que más o menos tratan en su zona y compran para firmas comerciales que cuentan con un reconocimiento de seriedad y buen comportamiento. «De los que recolectan y pagan puntualmente», suele decirse entre la gente del campo.

Uno de los corredores con los que habla le dice que de momento no tiene orden de compra de tal variedad, que se han retrasado con la anterior y que ya le avisará cuando le den instrucciones al respecto desde el almacén.

Con el segundo comprador que contacta tiene una suerte similar. Le indica que por ahora su comercio se está decantando más por otra zona, que haga marcha de momento y que en todo caso ya le avisaría.

Consecuencias lógicas de un año especialmente puñetero, con saturaciones comerciales por todos lados, precios bajos, exigencias al alza... Lo habitual en estas situaciones.

Por fin consigue que acuda un corredor de confianza, quien le confirma que está comprando naranja y le cita para el día siguiente, un poco antes de la hora de almorzar. La idea era, en principio, hacer el trato y acabar en el bar de la plaza del pueblo, como otras veces.

Sin embargo el comprador se ve que acudía esta vez con el jarro del agua fría repleto, y se lo echó por encima al ilusionado agricultor, que ya casi se las prometía felices. No sería un precio destacable -pensaba el buen hombre-, eso ya lo sabía de sobra, pero bueno, puestas las cosas como están, la cuestión es ir vendiendo y evitar que se pierda cosecha.

El comprador le dijo que sus naranjas eran pequeñas para lo que estaba buscando. El citricultor se quedó asombrado. «¿Que son pequeñas?, pero si son más gruesas que nunca». Daba igual, le dijo el otro, hay abundancia de pequeño, demasiado, la industria no se lo lleva, lo paga muy bajo, y tenemos que buscar fruta gruesa, de la más gorda. Quizás a otro le acople, dijo. Y no terminaron en el bar, claro, no quedaban ánimos.

Pocos días después, nuestro agricultor logró atraer a un corredor del pueblo vecino que ejerce de 'acompañante' de corredores de comercios que conocen poco la zona. Le pareció que la fruta era buena y de tamaño. «Como lo es -dijo el agricultor-, y bien limpia, sin manchas, ni pedrisco, ni piojo rojo..» El corredor llamó al comprador principal 'de la casa', vino éste al día siguiente y, ¡oh sorpresa!, cuando llegó al campo y deambuló entre los árboles concluyó que «estas son demasiado gruesas, las buscamos de calibre más pequeño».

¿Alguien entiende este desquicio? El citricultor aún se está preguntando qué diantres pasa.