La Nacional III debería ser un museo Una pica en Flandes No estoy seguro de que vivir sin distancias sea apto para nostálgicos como yo ESTEBAN GONZÁLEZ PONS Lunes, 6 mayo 2019, 07:51

Mi padre conducía sacando el codo izquierdo por la ventanilla abierta y, cuando circulábamos por encima de la presa de Alarcón, estiraba el cuello, apreciaba si el embalse tenía suficiente agua y chascando la lengua se lamentaba por la pertinaz sequía. El hombre estaba preocupado por las reservas hídricas de España y se involucraba sentimentalmente en su acopio.

En aquella época nos metíamos cuatro niños y la tía Enriqueta en el asiento de atrás de un Seat 124, además papá y mamá delante, y aguantábamos así sin protestar las seis horas y media que costaba llegar de Valencia a Madrid. Añadiré que mi padre fumaba en el coche, que no era obligatorio el cinturón de seguridad y que no se había inventado el aire acondicionado.

La vieja Nacional III fue el Camino de Santiago de los sesenta a los ochenta, la ruta que seguían los turistas peregrinos a la playa y, de vuelta, la que recorríamos los peregrinos valencianos a la capital. En la memoria, aquella carretera de Madrid (carretera de Valencia para los madrileños) se me figura una larga marcha de hormigas en fila desplazándose de un hormiguero a otro. Era muy difícil adelantar a camiones y autobuses, diríamos que había que armarse de paciencia, aunque la paciencia en aquel entonces resultaba consustancial a la mera aventura de viajar en coche. No había un desplazamiento largo en que no se pinchara una rueda, no vomitase un chiquillo o un accidente no provocara un tapón de muchos kilómetros. La nacional III era como el juego de la oca, antes del final podías perder un par de turnos cayendo en un socavón por Arganda o quedarte en una curva como Nino Bravo.

El martes tuve que ir a Madrid y no encontré billete de AVE. Haría diez o quince años que no iba en coche. Al volante tuve la sensación de que la moderna autovía se superpone a una ruta espectral, la de mi juventud. Ya no se ven al pasar restaurantes, talleres mecánicos y hoteles de toda la vida (La Abuela de Utiel, el mirador del pantano de Contreras, el Hotel el Sol de Motilla, el Claridge del Auto Res, El Vasco de Villarrubio...). Los actuales cuatro carriles de prisa e indiferencia tampoco se detienen ya en gasolineras o bares de carretera a por Miguelitos de La Roda, flores manchegas, zarajos o bocadillos de panceta, aquellos que con sólo apretar goteaba la grasa. Mis recuerdos de siglos de procesión por la Nacional III yacen enterrados bajo su asfalto nuevo. El ayer del que huimos no era peor que el hoy al que llegamos.

En casa de mis abuelos había un grabado antiguo sobre el itinerario que seguían las diligencias a Madrid. ¡Tardaban siete días! Ahora se puede llegar al mismo sitio en tres horas nada más. No estoy seguro de que vivir sin distancias sea apto para nostálgicos como yo. Regresar por donde anduvo la Nacional III es viajar al pasado, en su cuneta aún orina el fantasma del niño que fui.