Podemos votar bien, regular o mal pero, sea cual sea el desenlace, las urnas no se equivocan. Esta noche, no obstante, se conocerá el resultado. Ojalá que la fiesta de la democracia no derive en una 'rave'. No quiero transitar por lugares comunes pero los excesos no son buenos compañeros de viaje. Este lunes, quizás, toque amanecer como la madre de Natalia Ginzburg (háganse el favor de leerla). La escritora italiana hace referencia en 'Léxico familiar' al optimismo de su progenitora, quien salía de casa por las mañanas diciendo: «Voy a ver si el fascismo está todavía en pie». Confiaba en que algún golpe de suerte propiciara la derrota de Mussolini mientras su marido consideraba que nada haría caer a 'Il Duce'. La historia siempre pone a cada uno en su sitio y el triunfo, antes como ahora, tiende a moverse. En unas horas sabremos si cambia o no de bando y si la (jornada de) reflexión conduce al acierto.