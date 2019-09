La música y la costumbre Los abonados van al Palau, que es mucho más que un auditorio; un concierto es un ritual difícil de alterar F. P. PUCHE Jueves, 26 septiembre 2019, 08:44

Los caramelos han de ser de menta, pero poco picantes; y han de venir envueltos en un papel fácil de desplegar y no crujiente. El calzado tiene que ser cómodo para que los pies no se hinchen y el atuendo debe tener en cuenta que en el suelo hay, demasiado cerca, una rejilla de ventilación. Al concierto, en fin, hay que llevar las otras gafas, porque el programa siempre se lee con luz tenue; como hay que acordarse de apagar -no dejar en silencio, apagar completamente- el maldito teléfono.

Ir a un concierto es un ritual, una costumbre llena de detalles personales que enriquecen la experiencia. No es lo mismo ir solo que acompañado, con amigos o con familiares. Y no es igual -dónde va a parar- invierno que primavera, esta butaca o la otra, arriba o abajo, delante o cerca del pasillo. De la misma manera que cada concierto es diferente a su gemelo, caya oyente, cada melómano, es un mundo aparte; un compendio de experiencias y exigencias que van desde la textura del asiento al crujido de la bancada de delante, desde el cuerpo de letra de los programas a la forma que tiene de plegar su bufanda el vecino de butaca.

Como era de suponer, el cierre del Palau de la Música sigue trayendo cola. No hay dimisiones, ni parece que las vaya a haber porque Valencia es un puerto franco donde todo se perdona; pero sigue habiendo muchas repercusiones prácticas, y no pequeñas, que tienen confusos, enfurruñados, muy molestos, a docenas de buenos aficionados.

¿La Rambleta? ¿Y eso qué es? El temor de que algunos conciertos se fueran a auditorios desconocidos fue origen de la primera alarma de abonados que sienten «su» butaca, la que vienen usando desde hace treinta años, como una prolongación natural de su casa. ¿Qué autobuses van a la Ciudad de las Ciencias? Puri, mi amiga, es muy difícil que esté, como siempre desde que enviudó, en la fila de delante, dispuesta a prestarme un kleenex. Los empleados, tan simpáticos, no serán los mismos en otros auditorios. Con todo, la alerta general se produjo cuando en el pequeño universo de los melómanos empezó a circular este verano la foto colgada por la concejala en su muro de Facebook: ¿cómo puede estar ella de vacaciones en el Machu Pichu, cuando nosotros estamos angustiados pensando en la inclinación de vértigo del auditorio del Palau de les Arts? Algunos abonados han estado sin viajar, en casa, esperando una carta de la concejala que no llegaba. Si yo no tengo internet ni quiero tenerlo ¿qué me pasará?

Con muchos crujidos, la temporada se va cerrando a finales de septiembre. Va a haber, entre los abonados, dolorosas renuncias, tremendas rupturas con un hábito culto, el de la música clásica, que había convertido al Palau en mucho más que un auditorio. Y si al menos se vieran grúas, excavadoras, cemento, ladrillos y equipos de trabajadores manos a la obra... Pero ni eso.