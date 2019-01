MÚSICA PARA CATALÀ

Comparece en Les Corts Rubén Trenzano, director general de política lingüística de la Generalitat, y no me pregunten cómo pero acaba hablando de María José Català, por exconsellera de Educación pero, especialmente, por ser la candidata del PP a la alcaldía de Valencia. Al día siguiente de anunciar que aspira a ser el candidato de Ciudadanos a la Generalitat, Toni Cantó desayuna con periodistas y en mitad del café con leche raja de Català, que la misma mañana en que se hizo público que será la candidata popular ya recibió la bienvenida de Ximo Puig (que la aprecia pero que representa una opción vinculada a la extrema derecha, dijo, en plan saludo cordial) y de Sandra Gómez, que ayer volvió a ponerla a caldo durante el mitin de su proclamación como candidata socialista. Gómez, en cuanto puede, desliza que Català es de Torrent y que, por tanto, no siente como ella Valencia, un argumento que suena raro si no se emplea, como mucho como mucho, a lomos de un caballo blanco cabalgando por los montes, pero sin la melena al viento, sino bien pegadita al cuero cabelludo gracias a la gomina. El alcalde Ribó quiso decir poco pero bueno y no se le ocurrió otra que afearle a Català que esté ahí por un dedazo, y lo dice él, que es miembro de la Ejecutiva de Compromís desde 2011 por dar voz supuestamente a un colectivo que antes eran un centenar y que ahora son casi un millar, muchos son pero todos ellos llevan sin poder decir que Ribó les representa, o no, desde 2011, año en que Twitter comenzó a despegar como red social en España y ahora es lo que es.

La exconsellera se ha convertido en el enemigo a batir, y eso que todo el mundo que pone encuestas encima de la mesa jura que la popular no tiene posibilidades de ganar. Menos mal. Si las tuviera, es complicado imaginar que se pueda subir el tono de las críticas contra ella. Al parecer, uno va por el Ayuntamiento de Valencia y le pregunta la hora por un pasillo a cualquiera del equipo de gobierno municipal y la respuesta es, invariablemente, con un gesto sombrío: 'Català is coming'. No es descartable que, si la sombra de Català continúa agrandándose, en próximas fechas veamos a algún dirigente botánico en el Consistorio asomarse a los balcones municipales para gritar: las mujeres y los niños, primero, evacúen ordenadamente la ciudad. Manifestar el miedo a un candidato de una manera tan aparatosa tiene que sonar a música para los oídos de Català, que en sus mítines debería incluir 'Always on my mind' (Siempre en mi pensamiento/mente). Yo soy muy de la versión de Willie Nelson, porque aunque el Rey siempre lo será, de Elvis luego se puede pinchar también 'A little less conversation', ya saben, un poco menos de conversación, un poco más de acción, baby.