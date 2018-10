La música, con auriculares, gracias

Si has decidido que la música que te estimula, que marca el ritmo a tu vida, que te distrae es esa especie de versión latina del hip hop que llaman reggaetón me parece perfecto. No seré yo el que venga a decirte que sus letras son sexistas -también lo son himnos del pop o del rock- o si denotan un tufo racista. No ha habido estilo que no haya tenido que soportar críticas por sus textos o compases. El blues o el jazz recibieron fuertes ataques en sus orígenes. No pretendo hacer comparaciones, que conste. No seré yo el que manifieste mi perplejidad por el compás empalagoso de este estilo, que desconcierta porque lo mismo se convierte en relato erótico que en denuncia política. Si quieres cantar lo de «estás dura, dura, dura, dura, dura. Estás dura mamacita, te fuiste de nivel», por mí, formidable. Si quieres escuchar en bucle «que no se te apague la excitación, tú sabes que yo no te dejo plantao» o «criminal, criminal, tu estilo, tu flow, baby muy criminal», hazlo, no lo dudes. Disfrútalas. Pero disfrútalas tú solo. Resérvate ese placer, anda. Y, sobre todo, no nos obligues a los demás a bailar contigo.

Si lo que te da placer, te reconforta y pone en órbita es esa mezcla de reggaetón, música electrónica y rap que han bautizado como trap te felicito. Nada mejor en la vida que encontrar aquello que te relaja y que te proporciona gozo. Y en eso la música suele cumplir un gran papel. Cada cual con la suya. Tú no te metes en mis gustos ni yo en los tuyos. Cuentan que el trap habla de drogas, sexo y relaciones. Pues bien, nada que no toquen el 90% de las canciones de cualquier otro estilo. Son temas recurrentes y que suelen interesar a la mayoría de personas. Si pasas el filtro y lo que te ajusta es cantar «me acostumbré al software, ella no batea, no llegan a casa, no se capean, solo modelos como Barea, multiplica el 100, esa es la tarea...», adelante. Quizás yo no entienda la letra, pero eso qué más da. Si a ti te representa no debemos hablar más. Te animo a que sigas escuchando lo de «baby deja el stop, o en el instagram voy a darte block, quieres volver conmigo y don't give a fuck, ya tú gastaste todos los strikes» y lo de «prende otro phillie bebé, que ya mismo este se apaga, vamos para el cuarto polvo, ya esto es una saga». Pero tú solo, en tu intimidad, contigo mismo, no me metas.

Tu balada es tuya, el grito rockero lo deben recibir solo tus oídos, ese último hit que no se te va de la cabeza nunca debería salir de ella. Hagamos que lo de escuchar música siga siendo un acto voluntario. Que cada cual decida cuándo, cómo y con quién. Usa los auriculares, nos protegerán a todos. Póntelos, pónselos. Son el profiláctico perfecto contra según qué melodías.

Pocas noticias me han hecho más feliz que la de que el Ayuntamiento de Valencia prohibirá escuchar música sin cascos en las paradas de la EMT. Espero que la restricción se extienda a otros lugares públicos. Nuestra salud nos lo agradecerá. Si nos libramos del humo, podremos librarnos del «ba ba babylon girl...».