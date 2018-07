La excusa es la libertad de expresión pero es sólo eso, una excusa burda y que no se sostiene. Porque esa misma libertad de expresión que se coloca encima del altar de los derechos con el fin de justificar que se ceda el muro de Jesuitas para un mural contra la famosa sentencia de Alsasua no consentiría que un 'artista' pusiera en duda el Holocausto, por irnos al caso más extremo. En ese supuesto, aplicando el sentido común, desde el mismo ayuntamiento que ahora ha dado permiso y ha cedido el espacio se le denegaría la autorización. Ninguna expresión artística puede justificar el asesinato en masa de seis millones de judios a manos de los nazis. O, como ha apuntado Consuelo Ordóñez, si un grafitero quisiera dejar sobre una pared su rechazo a la sentencia de La Manada -no por considerarla excesivamente blanda hacia los agresores sino por todo lo contrario, por ponerse del lado de los cinco hombres-, igualmente se le diría que no. Pero aquí es diferente, los agredidos eran dos guardias civiles y sus novias. Y los agresores, un grupo de jóvenes radicales independentistas y de izquierdas que sencillamente no aceptaron que dos agentes de la Guardia Civil estuvieran tranquilamente en 'su' zona de la ciudad y decidieron apalizarlos como escarmiento, para que aprendan, para que no vuelvan a repetir su fechoría. El problema -para la ciudadanía, no para este ayuntamiento- viene cuando los gestores municipales se sienten más próximos a los agresores que a los agredidos y cuando ni siquiera la existencia de una sentencia de la Audiencia Nacional basta para hacerles comprender que lo que sucedió en Alsasua es que unos agentes de la autoridad estuvieron a punto de ser linchados por una masa enloquecida. El muro de Jesuitas se convierte así en el muro de la infamia, de la vergüenza, en un lugar que los demócratas valencianos, los amantes de las libertades, los que no están por el uso de la violencia, evitarán a toda costa. El muro de Jesuitas pasa a ser la triste contribución de la ciudad de Valencia a la historia de estas horrendas construcciones humanas, bloques de ladrillo que han servido para dividir comunidades, ciudades, hasta civilizaciones, que se han empleado para encerrar guetos, en cuyo interior se han cometido todo tipo de atrocidades (por ejemplo, en Varsovia, durante la II guerra mundial). Para terminar así, para acabar siendo el lienzo de la infamia, más le hubiera valido al histórico solar de los Jesuitas haber albergado el hotel de lujo proyectado hace décadas y que hubiera tapado el sol, la aireación y las vistas del Jardín Botánico. Mejor ese mamotreto de veinte alturas que un muro pintarrajeado que ofende la memoria de las víctimas del terrorismo y hiere la sensibilidad de las personas que están por la paz.