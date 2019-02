El muro que gobierna

Gobernar como si no te tuvieran que reelegir. Gobernar como si no te quisieras perpetuar en el cargo. Una quimera. De eso no saben nada ni Pedro Sánchez ni su escudera, Carmen Calvo (dice Dixit que en España hay un «clamor a favor del diálogo» con los golpistas). Aquí el único que gobierna sin futuro ni socios que le presionen es Garrido, el presidente de la Comunidad de Madrid. Con los taxistas. Mismo problema, dos actitudes. En Barcelona hubo un decreto populista de la Generalitat que, entre otras cosas, obligaba a una precontratación de los VTC de 15 minutos ampliables por los ayuntamientos. Como consecuencia, Uber y Cabify anunciaron su marcha. En Madrid volvieron ayer al trabajo después de 16 días de huelga y sin una concesión (rechazaron lo que se les ofreció al principio). Se han encontrado con «un muro». El que ha ofrecido la Comunidad. Con un Garrido fuera de las listas y gobernando por el bien de los ciudadanos. Qué cosas.