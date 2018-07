Murales electorales

Valencia se va a llenar de murales. De Alsasua, de Waterloo o de Villanueva de Gállego. La cuestión es que ya ha quedado abierta la temporada de quejas gráficas. Hubo un tiempo en que las protestas públicas se canalizaban a través de entidades fundadas para eso, como los Salvem (El Botànic, El Cabanyal o Tabacalera), pero ahora, que vivimos días de vídeos y rosas, hemos de materializar visualmente las demandas. Es lo sucedido con el mural sobre la agresión de Alsasua contra guardias civiles en Valencia o con las 'esteladas' en ayuntamientos catalanes.

Aquí vimos ayer la reacción de algunos contra un mural infame. Es comprensible el enojo, pero su intento por borrarlo de motu proprio no consigue nada más que exaltar los ánimos y provocar más acciones como ésa. En breve, como nos descuidemos, tendremos un museo al aire libre con todo tipo de causas situadas en los límites. La cuestión es provocar. Y el enfrentamiento contra quien lo busca es gasolina para la hoguera. Es mejor mantener la cabeza fría y esperar que sea la Justicia la que recuerde que la libertad de expresión no es protegida para insultar a nadie. Y mucho menos para insultar a los vulnerables, los débiles o las víctimas. Nadie entendería un mural a favor de La Manada ni podría ampararse en una libertad que permitiera hacer más daño a quien ya lo ha sufrido. Eso significa que no todo está permitido y que recordarlo no convierte a quien lo hace en un fascista.

Es la conclusión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cuando advierte de la neutralidad necesaria en el espacio público para censurar que se puedan colgar 'esteladas' en los ayuntamientos catalanes. Lo curioso es que algunos que critican al tribunal acusándolo de perseguir la libertad consideran imprescindible que se eliminen los belenes en los colegios, las cruces en las salidas de los pueblos o la celebración del Día de la Inmaculada. Neutralidad es, a su juicio, defender su causa. Hacerlo con las de los demás es imposición e intolerancia.

Lo de Alsasua en Valencia resulta sorprendente por la falta de vinculación al tema. De ahí que sea tan evidente el sustrato de provocación. Una pintura de ese tipo en el País Vasco no es ajena a su realidad y, por tanto, es incómoda y no deseable pero comprensible en el contexto. Ahora bien, en Valencia responde a otra cosa: al intento por azuzar a la extrema derecha. Por eso, lo mejor es evidenciarlo, exigir a las autoridades que tomen medidas y, por último, denunciarlo ante la Justicia si no se hace. Tampoco puede sorprendernos que Ribó se lave las manos y afirme no estar de acuerdo ni en desacuerdo. Él solo está de acuerdo con sus magas, sus pancartitas en el balcón y sus concejales justicieros. Y con que le dejen tranquilo. Con todo lo demás, está en desacuerdo aunque sea la voluntad mayoritaria de los valencianos. Así, pues, veremos murales, veremos. Pero, con suerte e inteligencia, solo durante unos meses más.