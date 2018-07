Me imagino que para pintar un mural en una pared habrá que contar con el consentimiento de sus propietarios. Y me imagino -y estamos en el espacio del sentido común- que los propietarios conocerán qué se va a pintar. Estoy hablando de pinturas y murales acordados y no de las obras de grafiteros realizadas con nocturnidad e ilegalmente. Hablamos ahora del mural de los Jesuitas.

Dando por supuesto que su autor y sus impulsores contaban con el visto bueno de las autoridades municipales, comienzan a surgir las preguntas. ¿A la ciudad de Valencia le afecta de algún modo la protesta de grupos ciudadanos de Alsasua en desacuerdo ante una sentencia judicial que condenaba las agresiones a unos guardias civiles? ¿Existen muchos ciudadanos interesados en el tema y unidos a esas protestas nacionalistas y separatistas? Las respuestas con negativas: no era un tema que interesara a los ciudadanos de la ciudad de Valencia. Entonces... entonces estamos ante la prevalencia de principios ideológicos y políticos. ¡Blanco y en botella!

Y si alguna autoridad municipal no se esperaba protestas y alguna que otra algarada, es que están en el limbo. Salir diciendo que se va a limpiar el muro porque lo antes mostrado ha dejado de tener interés artístico suena a excusa mala. Ofrezco ideas. Que las autoridades municipales busquen muros para poner delante de los ciudadanos diversas problemáticas que están en la calle, no estaría de más. Pero un mural donde aparecieran las opiniones a favor de las actuaciones en la Fallas y las opiniones en contra, también sobre la gestión de trafico o los circuitos ciclistas. Y otros temas. Es decir, temas de verdadero interés para los habitantes de Valencia y con espacios para las diversas opiniones. Porque se gobierna para todos, no sólo para los fans.