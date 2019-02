¿Municipios Smart? Mucho más que 'listejos'

Hace unos días un amigo abogado, socio de una importante firma de asesoramiento legal y mercantil, me dio un baño de humildad: está asesorando a un inversor asiático en temas de oportunidades en 'Smart Cities' y me comentó que, en su opinión, el tema está bastante inmaduro y que tan solo suscita interés entre los tecnólogos.

Vaya chasco, pensé. Repasé mi hemeroteca particular y comprobé que desde 2012 vengo escribiendo en estas páginas sobre temas relacionados con 'Internet de las Cosas' y 'Ciudades Inteligentes'. He compartido aquí las novedades, quizá con algo de 'ansiedad tecnológica' y he anunciado la inminente llegada de la inteligencia digital a los objetos que nos rodean, algo que, de acuerdo con mis predicciones, nos permitiría muy pronto tener territorios más habitables y sostenibles.

Evolución del concepto 'Smart City'

Hay una realidad demográfica mundial que impulsa la necesidad de tener ciudades inteligentes. El crecimiento urbano en los países en desarrollo es brutal: cada 24 horas hay más de 5 millones de nuevas personas urbanas en el mundo, algo así como 5 ciudades de tamaño equivalente a Valencia nuevas cada día.

Gobernantes y dirigentes mundiales buscan soluciones para crear y gestionar el crecimiento urbano. Las ciudades de los países desarrollados se enfrentan a problemas de contaminación, movilidad y habitabilidad, así como a las exigencias de sus ciudadanos también deseosos de mejoras en esos ámbitos.

En este entorno, la mera construcción de infraestructuras, por muy bellas y funcionales que sean, no es suficiente. Las ciudades, los territorios, han de abrazar además cuatro ejes estratégicos si no quieren quedarse atrás: innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad.

Tiempo de reflexión y propuestas

Nos acercamos a una cita electoral municipal y territorial. Los candidatos tienen que formar sus equipos y preparar sus propuestas. Los municipios necesitan inteligencia en su gestión interna y en sus servicios externos. El tiempo de referirse a la tecnología únicamente como una herramienta de marketing electoral está superado.

El periodo electoral que se nos avecina no parece que invite a la reflexión. Vivimos tiempos en los que las decisiones se toman por impulsos de enfado, indignación o entusiasmo desmesurado. Los políticos, cuyo mayor incentivo parece que es ganar las elecciones y, una vez conseguido el objetivo de mantenerse, utilizan esos recursos para excitar las emociones, sin reflexionar en ello, o al menos eso parece.

Desde estas líneas siempre reclamo un mejor conocimiento de la tecnología y de los métodos modernos de gestión empresarial para poder liderar con éxito nuestros territorios. Aplaudo, sin distinguir color político, cuando un empresario 'verdadero' o cuando un ingeniero da un paso adelante y acepta servir en lo público durante un tiempo.

Se nota en esos casos una claridad de ideas y una visión conjunto que, en mi opinión, y que me perdonen los políticos profesionales, no abunda en ellos.

Y así es difícil gestionar el mundo que se nos viene encima: sin conocimiento es fácil caer en la seducción de 'vendedores desaprensivos' que pueden fácilmente convencer a nuestros dirigentes de que eso de la tecnología consiste en hacer videos cortos de formato cuadrado y con mensajes impactantes. Y así nos va.

La tecnología en las ciudades ¿para qué?

Las ciudades líderes en sostenibilidad y habitabilidad ya han probado tecnologías 'smart' y las están aplicando en áreas concretas. Algunos ejemplos:

-La ciudad de Madrid ha desarrollado una plataforma inteligente de control de servicios de las grandes contratas que le permite gestionarlos con una reducción de costes superior a 600 millones de Euros.

- Málaga se está enfocando en el ahorro y gestión energética.

- La ciudad de Rivas, cerca de Madrid, ha desplegado una red privada digital de banda ancha para la policía local y otras aplicaciones de vigilancia y gestión.

- La ciudad de Benidorm, centrada en el turismo, destaca por su visión y acaba de obtener la primera certificación mundial de su Sistema de Gestión como Destino Turístico Inteligente.

Cada municipio tiene sus prioridades y su perfil. Algunos tienen gran patrimonio cultural. Otros tienen como elemento central el sol y la playa. O la gastronomía y el ocio. O una combinación de todo lo anterior.

España tiene una posición de liderazgo mundial en la Normalización de ciudades inteligentes y también en la gestión de destinos turísticos inteligentes. La semana pasada en la feria FITUR se constataba la importancia de haber conseguido poner de acuerdo a las administraciones, al sector turístico y a las empresas tecnológicas y de servicios urbanos para elaborar normas UNE.

Esto es algo que está siendo clave para que España haya alcanzado ese liderazgo y esa posición que abre oportunidades para la exportación de tecnología y de servicios, así como para su proyección internacional.

El conocimiento es necesario para identificar los problemas y las oportunidades, transformar los procedimientos y los procesos y progresar en nuestros municipios y territorios. Porque no se trata de arrojar tecnología sin conocimiento. Los tecnólogos suelen emplear un dicho que lo expresa como «garbage in, garbage out»: si metemos basura en el sistema, sacamos basura.

Gestionar un municipio sin tener conocimiento del procedimiento administrativo y sus derivaciones penales es una temeridad. Pero, hacerlo sin liderazgo y visión de la gestión y tecnología y sin la complicidad de los funcionarios que saben, es una condena para todos.

Se trata de renovar los procesos internos aprovechando la tecnología. No de reproducir los silos burocráticos del siglo XIX con tecnologías digitales. Gran reto si no hay conocimiento. Mucho ojo pues y enhorabuena a los municipios que resulten premiados con dirigentes que, si no son 'Smart', al menos sean 'listejos'.