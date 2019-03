El mundo puede ser mejor

Hace unos meses una peculiar jovencita sueca, Greta Thunberg, decidió que su personal preocupación por el futuro debía ser compartida y se plantó ante el Parlamento de su país con una pancarta que rezaba -en sueco- «huelga escolar por el clima», sin contar con apoyo de sus familiares ni de sus compañeros de colegio. No hubiera pasado de ser una anécdota menor si no hubiera sido porque a alguien avispado le debió parecer que esa niña y esa pancarta podían ser utilizadas. Por sí misma su recorrido no hubiera ido más allá de la esquina del Parlamento, pero a ese alguien se le ocurrió airearlo y explotarlo a fondo.

A partir de ahí a la valiosa niña, le montaron jiras por instituciones internacionales para promocionar su eslogan, al que sus inicialmente indiferentes padres y compañeros se han adherido como devotos partidarios. Todo ello bien aderezado con conferencias aquí y allá y torrentes de mensajes de Twitter. Hasta alcanzar nada menos que la nominación al Permio Nobel -a sus 16 años- y crear el movimiento 'Fridays for Future', todo sin intervención de 'adultos' o independientemente de ellos, según las declaraciones de la propia Greta. La verdad es que esa meteórica ascensión desde la pancarta en la calle a la nominación al Nobel es poco menos que increíble sin intervenciones ajenas y 'adultas'. Pero ese no es el tema.

El tema es la simplicidad del mensaje frente a la complejidad del problema. La simplicidad del mensaje sí es coherente con una mentalidad adolescente, que se siente agobiada por un problema y propugna salir de él por la vía recta y rápida. Otra cosa es que la complejidad del problema del cambio climático tenga una salida fácil, de hoy a mañana, porque nos parezca que deba tenerla aquí y ahora, sin más consideraciones. Porque el problema es que nuestra civilización y forma de vida está íntimamente implicada en el fenómeno a combatir -el calentamiento global- y las medidas que serían necesarias para un inmediato cambio de ciclo serían inaceptables para los que lo proponen. Es la diferencia que existe entre expresar una idea y razonar una propuesta. Su mera necesidad no es suficiente si no se evalúan los medios, los costes, la posibilidad de implantación universal y las consecuencias.

Reunir unos miles de adolescentes con pancartas y cánticos festivos no es un motor suficiente para que una idea, por muy necesaria que sea tenga la más mínima posibilidad de progresar y de iniciar el arduo camino hacia su realización, si detrás no tiene la reflexión, el razonamiento y la inteligencia científico-técnica que precisa cualquier progreso humano.

Durante los dos últimos siglos, y sobre todo en el último, la Humanidad ha conseguido logros monumentales pero aún tiene severos problemas, además del calentamiento global, cual son la superpoblación, la escasez de recursos, la contaminación o la amenaza de guerra nuclear y no podemos centrarnos en uno sólo e ignorar los demás. Para abordar el calentamiento global se ha de actuar sobre el uso y la generación de energía cuya disponibilidad es absolutamente necesaria para continuar la pauta de desarrollo hacia el bienestar de la humanidad en su conjunto, y no sólo el mantenimiento de las ya avanzadas. «A día de hoy no existe ningún camino creíble para la reducción de las emisiones globales de carbono sin una expansión enorme de la energía nuclear» (S.A.Pinker) o sin que se produzca una intolerable merma de la energía disponible y una debacle escandalosa de la calidad de vida en el mundo. Lo que no quiere decir que no se deban hacer intentos racionales de control y extraordinarios esfuerzos de investigación científica para abordar los problemas existentes, con precisión y sin causar daño al modo de vida que hemos alcanzado durante los últimos años y que ha logrado mejorar la esperanza de vida, la educación o la sanidad, por no citar mas que algunos logros objetivos de la evolución humana. Como señala acertadamente S.A.Pinker: «Jamás tendremos un mundo perfecto y resultaría peligroso buscarlo, pero las mejoras que podemos lograr no tienen límites si continuamos aplicando nuestros conocimientos en aras del florecimiento humano» ('En defensa de la Ilustración', 2018).

No obstante hemos de ser conscientes de que los cambios no son, ni pueden ser, inmediatos. En el caso del uso de la energía y sus diversas alternativas hemos tardado milenios en pasar de la era del fuego a la era de los combustibles fósiles, primero al carbón durante cientos de años, después al petróleo y al gas natural desde mediados del siglo XIX y un lapso menor de un siglo en iniciar el uso de la energía nuclear, en una evolución acelerada. A ese ritmo las alternativas menos contaminantes pueden estar al alcance en pocas décadas por el uso de medios realmente útiles para mantener el altísimo flujo de energía que la vida en nuestro mundo actual requiere, pero se precisa seguir investigando y perfeccionando los conocimientos científicos y técnicos que se necesitan. Nada nos vendrá dado de forma súbita y milagrosa, salvo serendipias que sólo fructifican sobre mentes extraordinariamente preparadas en esos mismos conocimientos.

Los problemas, que los hay, no se arreglan con pancartas, manifestaciones y algaradas adolescentes del estilo de la «huelga escolar por el clima". Sólo aproximaciones complejas, racionales y científicas a los problemas pueden llevarnos hacia las soluciones para las que, a día de hoy, no hay atajos por más que unos jovencitos las reclamen para ya mismo. Los educadores deberían cuidar muy mucho de orientar adecuadamente a los jóvenes, y a los no tan jóvenes, en su formación sobre los métodos que requiere el progreso y tratar de ofrecer una base sólida para los justificados requerimientos de un mundo mejor reclamado por los jóvenes entusiastas y sinceros.

Evidentemente se pueden -y se deben- pedir utopías, pero hay que inculcar en las mentes jóvenes que las utopías no se alcanzan nunca aunque ayudan a seguir caminando hacia delante paso a paso. Muy rara vez a saltos, si es que los hay algun a vez.