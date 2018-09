Mujeres difíciles

Dos señoras levantaron la voz en público. Una en el Congreso y otra en el Senado. En el primero, Rosa María Mateo defendiendo su gestión (tan provisional como manifacera). En las reacciones a su vehemente intervención están las dos Españas. Qué dignidad, por una parte. Menos humos, que te has dedicado a purgar, por otra. Dolores Delgado contestaba a una diputada popular. Le explicaba el procedimiento del indulto («despacito para que lo entienda») tan indignada como Amaia Montero porque Malú la haya llamado gorda (que no). Al llegar al final elevó tanto su voz de pito que Margarita Robles dio un respingo como los perros con los cohetes. Vale que llevaba un día muy malo. Claire Foy, que ha estado en San Sebastián, dice que ya no le importa que los demás piensen que es una mujer difícil (cuando se queja, cuando pregunta). A estas dos sí que no les importa. Y eso es bueno. Pero por lo menos Rosa María Luxemburgo tiene una voz agradable.