Mujer, motera y aventurera Niños etíopes en las Ducati Scrambler del recorrido. Alicia Sornosa se ha convertido en una de las viajeras más reconocidas tras ser la primera hispana en dar la vuelta al mundo ALEX ADALID Sábado, 4 agosto 2018, 09:38

Periodista, aventurera, viajera y, ahora, también escritora y organizadora de experiencias, Alicia Sornosa se ha convertido en una auténtica 'todoterreno' del mundo de la aventura y la comunicación. Desde que en 2011 se convirtió en la primera mujer de habla hispana en dar la vuelta al mundo, esta madrileña no ha parado de rodar, y acumula ya más de 200.000 kilómetros por 50 países. Alicia visitó la capital del Turia invitada por el operador de viajes Nautalia, para compartir con aficionados y seguidores sus últimas experiencias.

- ¿Cuál ha sido tu último viaje?

-'Desafío África 2018', con más de 15.000 kilómetros, desde Etiopía hasta Ciudad del Cabo. Ha sido un viaje muy bonito en el que he recaudado fondos para una ONG española que se llama 'Amigos de Silva', así que han sido cuatro meses llenos de aventuras».

- ¿Cuántos años llevas en ruta?

-Van a ser seis años desde que hice el primer gran viaje, que fue la vuelta al mundo. Empecé en 2011, yo era periodista 'freelance', el trabajo escaseaba y había que reinventarse, así que me ofrecieron trabajar para una persona que iba a hacer un viaje en moto llevando la comunicación, haciendo las fotos, editando los vídeos... dije que sí y rodamos juntos los primeros cuatro meses, cuando decidí que quería experimentar el viaje por mí misma.

- ¿Con qué tipo de moto estás viajando?

-En 2016 salió la Ducati Scrambler, la marca se puso en contacto conmigo, probé la moto, me enamoró, y desde entonces no la suelto. No es una moto veloz, pero sí dura y muy versátil, y en este tipo de viajes lo importante es vivir el recorrido, y yendo más despacio lo vives más. Además, al ser más pequeña, siempre vas más ligera de equipaje, aunque en mi maleta nunca faltan unos tacones ni un vestido de noche, nunca se sabe cuándo habrá que utilizarlos.

- Cuéntanos algo sobre tus libros...

-He colaborado con varios de relatos como 'Mujeres Viajeras de Casiopea' o 'El Mundo por Maleta'. Luego he escrito una novela sobre mi vuelta al mundo, que se llama '360 Grados', colaboro en un montón de revistas y también me llaman para escribir relatos cortos.

- ¿Qué ha significado para ti 360 grados?

-Para mí ha sido un exitazo, me han dicho que es una forma muy refrescante de describir un viaje porque no está contado como un diario al uso, sino que he creado un mundo basado en el mío con unos personajes ficticios a los que les pasan muchas cosas de las que me han pasado a mí o han podido pasarles a otras personas del camino. Ya estoy pensando en escribir otro libro con aventuras de esta protagonista que se llama Sofía, no será tan extenso como 360 grados, pero sí pretendo seguir escribiendo.

- ¿Qué se echa de menos al viajar por el mundo?

-Al principio nada -ríe- estás tan contenta de viajar que se te olvida todo, pero sí que es verdad que hay muchas veces que echas de menos a tu familia y amigos y a la gente que estás acostumbrada a ver, y aunque mantengas contacto por medio de las redes sociales, se echa de menos en los momentos en los que ves cosas maravillosas y piensas que te encantaría compartir esos momentos con los tuyos. La comida es otro hándicap, parece típico, pero en España se come tan bien en cualquier sitio que, en cuanto salimos fuera, lo echamos de menos.

- ¿Alguna vez te has sentido insegura?

-La verdad es que no. Me ha dado más miedo el terreno y el hecho de no ser capaz de superar obstáculos con mi moto que los países por los que paso. Para ello tengo mucho sentido común. No suelo acercarme a zonas en conflicto, hablo mucho con la gente local cuando voy a moverme por dentro del país, pregunto la situación de las zonas a las que me dirijo, no viajo de noche, me levanto muy temprano para viajar y no me han robado nunca. Un valor añadido es ir en moto, la gente que tiene dinero viaja en coche, los que viajamos en moto somos, para muchos, unos 'pobres'. Además nuestras motos son muy complejas para muchos países, y tampoco son tan golosas, así que no he tenido problemas.

- ¿Qué le dirías a aquellos que quieren emprender un viaje y no se atreven? ¿Cuál es el paso más difícil?

-Lo más difícil es decir: «el día cinco me largo, esté como esté todo». Si decides eso y te vas, no va a pasar nada. Por mucho tiempo que te largues al final las cosas siguen en su sitio y no se desmorona tu mundo de alrededor, que es el miedo que tenemos todos.

- ¿Qué país recomendarías para una primera aventura?

-Sin ninguna duda Marruecos: es cercano, es exótico, es fácil comunicarse y tiene sitios increíbles. Yo misma estoy organizando una ruta en septiembre con viajeros a la que puede apuntarse cualquiera con ganas de vivir una bonita aventura. El próximo 4 de septiembre organizamos una aventura de ocho días en Marruecos con todo incluido: recorridos, aventuras, hoteles... una experiencia perfecta para los no iniciados.

La charla se alarga, y nuestras preguntas son pocas comparadas con las que le hacen los futuros viajeros que asisten a la charla: vacunas, preparativos, repuestos, comunicación, viajes en grupo...

Alicia sigue hoy viajando por España y por el mundo y, como es habitual en estos casos, internet y las redes sociales son el mejor medio para conocer a fondo y contactar con esta periodista, escritora y, sobre todo, viajera empedernida.