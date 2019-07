De cómo se muestra la felicidad

Me ocurre con Rocío Monasterio que a pesar de los esfuerzos que siempre hace por sonreír en cualquier intervención pública, sea con el tema que sea, no me transmite felicidad alguna. Tal vez se deba a esos discursos incendiarios a los que nos tiene acostumbrados y que yo no pienso reproducir aquí, pero el caso es que detrás de esa expresión forzada en su cara me cuesta ver a alguien conciliada, contenta y satisfecha.

Pero no soy nadie para juzgar la felicidad ajena y mucho menos basándome en muecas y gestos. Y en mis posibles prejuicios, claro. No estamos hablando de algo tangible que los demás seamos capaces de calibrar de una manera objetiva. Ni algo que en realidad sea sencillo de obtener aplicando una rutina u otra. No hay ciencia ni matemáticas aplicadas en esto. En lo de la imagen que ofrece alguien que aparentemente es feliz pensé ayer después de leer una entrevista en El País a la cantante Joan Baez, figura mítica del folk norteamericano cuya carrera está compuesta por un buen puñado de canciones populares que hacen gala de un compromiso social digno de alabar.

Al echar la vista atrás con Baez se descubre una trayectoria plagada de reconocimientos que uno podría presumir que son motivo suficiente de alegría y dicha. Pero la realidad se empeña en llevarnos la contraria y en dar la vuelta a lo evidente. A base de sopapos nos dice en no pocas ocasiones que la felicidad no se guía por estándares y que a menudo responde más a lo que llevamos dentro que a lo que sucede fuera (por bueno que sea para nosotros). Se puede estar atravesando un momento glorioso y sin embargo no encontrar la pasión suficiente para disfrutar de nada. Y sin pasión no cruzamos autopistas ni saltamos vallas. (¿Estoy parafraseando a la serie 'Paquita Salas'? Estoy parafraseando a 'Paquitas Salas', sí).

Cuenta Baez que ella no fue feliz hasta cumplir los 50 y aduce un argumento que ya he escuchado esgrimir en varias ocasiones a personas que han obtenido victorias y triunfos en diferentes terrenos de su vida y no han logrado sacarles provecho. Esos que a ojos de la sociedad lo tienen todo para ser, precisamente, felices. «No supe disfrutar de lo que había conseguido, me dejé enredar por demasiados obstáculos», confiesa, para luego añadir que no se sentía en paz con ella misma.

Lo de estar en paz con uno mismo no es una receta fácil de hallar, pero sí es algo en lo que algunos andamos enfrascados. Porque al final los principales jueces a los que hemos de rendir cuentas somos nosotros mismos. Y la mayoría de veces resultamos implacables. Conviene para esta tarea rodearse bien y, sobre todo, librarse de todo aquello que desprenda rabia y odio. Y puede que eso sea lo que me haya llevado a Monasterio, la idea de cómo se puede ser feliz estando buscando cada día argumentos para el enfrentamiento en lugar de para la conciliación.