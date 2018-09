No todos los muertos valen lo mismo Hablar de esto implica poner el dedo en la llaga de una realidad donde no se piden minutos de silencio VICENTE GARRIDO Viernes, 21 septiembre 2018, 09:58

Hay muertos mejores que otros, los que se llevan las condolencias e indignación del público o de los políticos de turno, y aquellos que pasan desapercibidos como «cosas que suceden en la vida». El asunto del interés popular diverso por el crimen está bien estudiado por la Criminología: las personas indefensas, niños, jóvenes o ancianos, y aquellos casos donde el asesino es famoso o por alguna razón ha mostrado un comportamiento singularmente malévolo, inusual o sádico, se llevan los grandes titulares y reportajes. Cuando la tontería política se mete por en medio las mujeres fallecidas por violencia de género parecen ser más 'valiosas' que las que no lo son, si por ello entendemos el largo desfile de políticos llamando a la unión y al rechazo, a la concentración pacífica, etc.

Todo esto viene a cuento del doble crimen cometido el 5 de septiembre en Zaragoza: un médico de 67 años asesinó a su madre de 92 años, y luego hizo lo propio con su esposa de 68, aquejada de Alzheimer. Ambos eran médicos, y todos los que los conocieron hablaron de cuánto se querían y el modo generoso con el que trataban a sus pacientes. El médico sufría una depresión grave, lo que es muy habitual en los casos denominados de 'suicidio ampliado': el autor de los hechos no se ve ya con fuerzas para cuidar a los que ama y, temiendo que no podrán seguir adelante sin su auxilio, decide acabar con sus vidas al tiempo que con la suya para ahorrarles el sufrimiento.

La delegada del Gobierno en Aragón se dio prisa en condenar el hecho como uno más de violencia de género, con lo que las dos hijas del matrimonio (ambas también médicos) tendrán que arrostrar, además del insoportable golpe del fallecimiento de sus padres y abuela, con la infamia de tener que saber que a su padre se le considera un vil asesino de mujeres.

Mientras tanto, nadie habla del drama inacabable del suicidio (para el que seguimos sin tener planes de prevención, a pesar de los diez muertos al día que soportamos por esta causa) y los pocos recursos que reciben de la administración todas aquellas personas que han de cuidar de modo silencioso u muchas veces heroico a familiares que padecen Alzheimer u otra enfermedad degenerativa.

Esto es lo más cómodo: otro muerto a la estadística de la violencia de género, sin que importe lo más mínimo que sea verdad o no, y que detrás de este suceso haya una realidad mucho más mortífera: diez españoles al día se matan (el doble que los muertos por el tráfico), y muchos de ellos tienen depresión u otros trastornos mentales. La enfermedad mental, el suicidio, la soledad ominosa de los que se sacrifican por sus seres queridos sin apenas ayuda... Estos muertos y tragedias no valen lo mismo. Hablar de esto implica poner el dedo en la llaga de una realidad donde no se piden minutos de silencio.