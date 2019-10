Cuánta frivolidad detrás de algunos comentarios sobre las iglesias que ardían en España o los crímenes de las checas. Uno llegó con la presidenta de la Comunidad de Madrid y el otro, con el segundo de Vox y su 'lección' sobre la verdad de las Trece Rosas. Isabel Díaz Ayuso puede boicotear -ella sola- la campaña de Pablo Casado casi tanto como Iceta la de Pedro Sánchez. La mejor estrategia de los oponentes es dar un micrófono a ambos personajes. Ni el peor enemigo conseguiría un efecto tan potente como sus declaraciones. La sucesora de Aguirre y Cifuentes está a años luz incluso de las cremas de esta última y lo demostró preguntándose si después de la exhumación de Franco arderían las iglesias «como en el 36». Su jefe de filas lo quiso arreglar después alegando que la lideresa madrileña solo había repetido una frase de Rita Maestre. Pero tanto una como la otra, y todos los que han puesto el grito en el cielo posteriormente, han llevado una tragedia a un plano ridículo e hilarante que no merecen quienes lo sufrieron. La persecución religiosa es un hecho en la reciente Historia de España evidenciado y documentado por el valenciano Vicente Cárcel Ortí. El problema es que los políticos actuales tienen dos hándicaps para acceder a su información: en primer lugar, no leen y, en segundo, ponen la realidad al servicio de su ideología. O de la victoria electoral bajo el lema 'marxista' de «si no le gustan mis principios tengo otros». Marxista, de Marx, Groucho, no Karl. De nada sirven los estudios que confirman las muertes en razón de su opción religiosa y la destrucción de iglesias y conventos. Hay muchas formas de gritar «muera la inteligencia» y no es la atribuida dudosamente a Millán Astray -aunque lo haga Amenábar- la única ni la peor. La más efectiva es ejercer como si dentro del cráneo no hubiera impulso eléctrico alguno. En eso están nuestros dirigentes.

Con declaraciones como la de Díaz Ayuso, solo se consigue alentar más a los que comprenden esos incendios, desacreditar lo que pasó comparándolo con la actualidad y ridiculizar la memoria de las víctimas. Lo mismo puede decirse de Ortega Smith y su desafortunado comentario sobre las Trece Rosas. Para recordar el sufrimiento de las checas no es necesario negar el del contrario. En la Guerra Civil hubo dolor a capazos en todas partes y lo peor que se hizo al terminar fue justificar y consolar solo el de los ganadores. La principal lección de la Transición, contra lo que piensan sus críticos, no es el olvido sino el deseo de construir frente al de destruir lo que no se acepta. Ahora estamos entrando en una deriva centrada en esto último como demostraron los antidemocráticos e insufribles ultras que boicotearon la película sobre Unamuno. Le hicieron la mejor campaña comercial a una película mediocre. Qué chicos tan avispados y oportunos. Ahora la encumbrarán aunque no tenga méritos historiográficos para ello.