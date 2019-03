Movilización exprés

En Valencia va a triunfar. Una convocatoria de huelga estudiantil el día 15 de marzo con concentración en la Plaza de la Virgen poco antes de la mascletà es un éxito seguro. Es más, creo que si tuviera que llamar a una huelga en algún momento de mi vida lo dejaría para ese día a esa hora. Valencia, en las estadísticas del viernes, estará en el top 5. No cabe duda.

La huelga es una convocatoria mundial iniciada por una chica sueca que ha tenido eco, sobre todo, entre estudiantes y jóvenes preocupados por el cambio climático. Sin duda, es una causa que merece interés, presión y voces capaces de alertar acerca de lo que le estamos haciendo al planeta. Sin ir más lejos, ayer conocimos nuevos datos sobre el impacto de la contaminación no ya en la salud sino directamente en las cifras de mortalidad en el mundo; es mayor del que se creía. Según los últimos estudios, en Europa mueren prematuramente por la contaminación unas 800.000 personas cada año.

Sin embargo, la convocatoria, una semana después del 8-M ha sido objeto de críticas por quienes consideran que hay un uso político de los jóvenes, siempre dispuestos, en opinión de quienes rechazan la iniciativa, a dejar un día las clases. En Valencia, desde luego, no habrá una alteración profunda de la previsión escolar por mucho que el calendario incluya el 15 como jornada lectiva sabiendo, hasta los tornillos de los pupitres, que ese día llenazo, lo que se dice llenazo en las aulas, no se prevé. Sin embargo, lo grave no es una convocatoria con una causa más que justificada, sino el peligro de que, en efecto, haya intereses detrás de estas movilizaciones exprés. Decía el organizador español de la huelga, representante de la entidad 'Fridays for Future' a la que pertenecen los promotores, que no quieren ser instrumentalizados por los partidos pero les piden que tomen medidas contra el cambio climático. A poco que veamos el temario de los políticos en las últimas elecciones y, seguramente, en los próximos meses, el tema ambiental no es ni el primero ni el segundo ni el décimo asunto sobre el que convencer al electorado. Puede que lo nombren para ir de 'verdes' pero al final de lo que hablan es de política, economía y reproches mutuos. Las propuestas sobre el clima terminan siendo brindis al sol que acaban en nada. Y, lo que es peor, es un elemento de acusación al contrario y promesa vana que no se cumplirá. O, yendo más lejos, una herramienta para movilizar intencionalmente a algunos sectores.

Quizás estos 'viernes por el futuro' sean un espacio de reclamación ante las elecciones europeas, pero mientras los gobiernos no cambien y los ciudadanos no presionen, quedarán en citas bienintencionadas que, tratándose de un 15 de marzo, se convertirán en un aperitivo clandestino de los más sugerentes cuando se huye de las aulas para coleguear, tomar el sol, disfrutar de la pólvora y dar inicio a la semana grande de Valencia.