LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS

En cualquier documento o tratado sobre movilidad podremos comprobar que la misma es inherente a un derecho personal, a una decisión privada basada en la libre circulación y provocada por factores de lo más diversos.

Esa movilidad, por periodos cortos o largos, dentro o fuera de nuestros pueblos, ciudades y países, es uno de esos derechos de los que no nos deben ni pueden privar.

Pero desde AVACU creemos que, en ocasiones, ese derecho no se puede ejercer en su plenitud o con las debidas garantías y, sin duda, deberíamos ser capaces de evitar esas «ocasiones». Ayer por la noche, sin ir más lejos, se tomó una decisión en el seno de una empresa pública que facilita un servicio público y aunque las razones pudiéramos o no apoyarlas, no es admisible la falta de información previa a las personas que diariamente utilizan esos servicios, que programan sus vidas, sus obligaciones, en parte en base a esos servicios, para que puedan replanificarse y evitar los daños que provoca la cancelación de los mismos.

Y espero que los servicios de EMT, metro, taxi... sean consecuentes (tanto los directivos como los trabajadores) con sus decisiones y valoren adecuadamente los efectos de las mismas. Siempre, repito, siempre, apoyaremos los derechos que trabadores/as han conseguido hasta la fecha. Sin duda, no nos vamos a meter en la gestión interna que hacen los directivos de estas empresas, pero... ¿y los derechos de los cientos de miles de personas que cada día quieren ejercer también un derecho (el de la movilidad) y en la mayoría de casos para cubrir unas imperiosas necesidades? ¿No deberíamos darle la misma importancia a la persona que llegará tarde a su trabajo? ¿Al enfermo que llega tarde a la consulta del médico o al estudiante que ese día no podrá llegar a tiempo a clase? ¿O es que sus derechos son menos importantes?

Y, hablando de movilidad, seguro que otro día podemos hacerlo también de carriles bici y patinetes...