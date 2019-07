No les moverán

Cualquier día iba a pensar Carmen Forcadell cuando entonaba, si la entonaba, 'El preso número nueve' que Joan Baez iba a ir a visitarla a la cárcel mientras esperaba su sentencia. La Sentencia. Joan Baez apoya el independentismo, «el movimiento catalán». Y más rara parece la visitante, sin ser necesariamente lagarta, que estar en prisión. Porque como diría Miguel Ángel Gil Marín (hijo de Jesús Gil) hoy es difícil no tener antecedentes penales. Joan Báez cantaba como Matt Monro, pero cosas más intensas. Cantaba en español con mucho acento. 'El preso número nueve' o 'Gracias a la vida'. Gracias a 'La casa de papel', muchos jovencitos han descubierto la partisana 'Bella Ciao', que otros habían olvidado. Leo las crónicas de su último concierto en el Teatro Real y parece un viaje en el tiempo. Hasta 'No nos moverán'. No sé si del barco de Chanquete o de una nostalgia que ni siquiera es nostalgia, que siempre ha sido el presente de muchos.