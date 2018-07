LOS MOTORES AGRÍCOLAS SON DIÉSEL

Todas las máquinas agrícolas funcionan con motores diésel, que como todo el mundo sabe consumen gasóleo. Todos los tractores, desde el más grande al más pequeño, las cosechadoras, las excavadoras, y por supuesto los camiones que transportan las cosechas, el ganado, los fertilizantes... son diésel, nombre castellanizado (por el acento) que coprresponde al apellido de quien inventó este tipo de motores: el alemán Rudolf Diesel. Los ideó precisamente en busca de mayor robustez, menos complicaciones en todos los sentidos y menor consumo que los otros motores de combustión interna, los de ciclo Otto, el apellido de su inventor, los que conocemos hoy como motores 'de gasolina', o de gas, que curiosamente empezaron a funcionar con alcohol, que era lo que estaba más disponible. Los primeros diésel iban con aceite de cacahuete, porque tampoco existía aún el gasóleo.

Pues bien, parece que se está perdiendo de vista esta realidad abrumadora, porque en la corriente actual de poner la proa contra estos motores, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho que «el diésel tiene los días contados». Una frase muy apropiada para un departamento orientado a la Transición Ecológica, sólo que parece evidente que esa transición nunca podrá ser tan absoluta como se pretende hacer ver. ¿De verdad que alguien se cree que se puede vivir igual que hoy, con todos los servicios y todas las comodidades, y de manera totalmente ecológica? Miren alrededor. Si no se puede prescindir de todo lo que nos rodea ya no será ecológico, la transición será sólamente parcial, hasta donde se pueda. Y a lo mejor ni siquiera se acaba prescindiendo del diésel.

La proclama de la ministra ha sembrado el nerviosismo en muchos sectores. Han caído las ventas de automóviles a gasóleo mientras muchos se preguntan si se podría actuar de forma tan tajante. ¿Qué haríamos con los camiones, y con los barcos? Son cuestiones que se plantea cualquiera. Pero pocos se han fijado aún en un sector que lo tendría mucho más grave: el agrícola. Porque aquí es mucho más difícil, por no decir imposible, hoy por hoy, una hipotética sustitución. En medio del campo no cabe pensar por ahora en otro tipo de tracción que la de los motores diésel. No hay alternativa fácil con lo que se tiene a mano. Aquí no caben por ahora virguerías eléctricas, que llegarán sin duda, pero no con las limitaciones de la tecnología actual. Y además se ha de tener en cuenta que los tractores que se fabrican ahora llevan motores con las más recientes tecnologías anticontaminación, las que hacen que el gasóleo sea ya menos problemático que la gasolina. Aparte de que el escape queda en mitad del campo, no en medio de la ciudad. Si el diésel tuviera de verdad los días contados, subirían de precio las caballerías y se resucitaría la cría de mulas.