LOS MOTIVOS DE UNA AVERÍA

Sería injusto decir que el Estado de las autonomías ha fracasado por los excesos localistas, regionalistas y nacionalistas, por un afán identitario artificial que ha acabado derivando en situaciones límite, como la que se está viviendo en Cataluña, o en otras comunidades que sin llegar a tal estado de gravedad presentan perfiles muy preocupantes, como el País Vasco, Navarra, Baleares o Valencia. Hablar de fracaso sería desconocer o no valorar los éxitos que durante cuatro décadas se han conseguido gracias a una descentralización que acabó con el modelo hasta entonces existente y que durante la dictadura franquista llegó a su apogeo de centralismo. Colegios, institutos, campus universitarios, hospitales, ambulatorios, bibliotecas, auditorios, autovías, metros, colectores, depuradoras y hasta con todos sus defectos televisiones regionales se han levantado merced a una nueva estructura política y administrativa que no requería pasar por Madrid para pedir autorización con la que compra una pizarra. Tal vez -replicará alguno- todo ello se hubiera hecho igual con un Estado centralizado, sin tantas cámaras legislativas, ejecutivos, órganos duplicados y organigramas que en algunos casos pretendían copiar al de un Estado independiente, pero es algo que nunca sabremos, no podemos más que especular acerca de lo que habría sucedido. Lo bien cierto es que la maquinaria se ha averiado, que echa humo, que ya no carbura como antes. La solución que proponen algunos es bien sencilla: ya no sirve, hay que tirarla y volver a lo de antes, una España sin autonomías. Una segunda solución aboga justamente por lo contrario, por ir más allá, hacia un Estado abiertamente federal. Pero entre una y otra queda un amplio terreno en el que seguramente se mueve gran parte de la población, el de mantener el sistema pero acabando con los excesos. Asistimos estos días a algunos de ellos. Como el PSOE necesita de los votos del PNV para mantenerse en el poder, pacta la transferencia de las cárceles al Gobierno vasco, la misma estrategia equivocada, interesada y cortoplacista que siguieron Felipe González y José María Aznar con Pujol. Y el caso más escandaloso: como el Ejecutivo de Sánchez vio que el asunto de los taxistas y las licencias VTC era un auténtico marrón, delegó su solución en las comunidades autónomas, de tal forma que cada una va a regular lo que quiera, rompiendo una vez más la unidad de mercado. Y encima, ahora, cuando el marrón se ha convertido en un asunto de interés nacional por la paralización de la capital de España ¡el Ministerio de Fomento se ofrece de mediador entre las partes! Entre acabar con las autonomías y el Estado federal debe de haber un amplio espacio en el que seguramente reside el sentido común.