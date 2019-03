Hay motivo para la esperanza

Como dice el humorista Tom Lehrer «Si predices siempre lo peor, serás aclamado como un profeta». Al menos desde los tiempos de los profetas hebreos, que combinaban su crítica social con advertencias sobre los desastres presentes y futuros, el pesimismo se ha equiparado a la seriedad moral. Los periodistas creemos muchas veces que, al acentuar lo negativo, estamos cumpliendo con nuestra obligación de ser guardianes, reveladores de escándalos, denunciantes y tormento de los acomodados. Y los intelectuales saben que pueden granjearse al instante la autoridad «señalando un problema no resuelto y teorizando que se trata de un síntoma de una sociedad enferma», como nuevamente señala Pinker.

La realidad es que los números no significan nada muchas veces, e incluso los malos pueden ser mejor interpretados de lo que se hace muchas veces. Jamás en toda la historia de la humanidad se ha leído tanto como ahora. Un joven a partir de los 13 años tiene como medio fundamental de comunicación la palabra escrita, algo que era impensable para alguien de mi generación, hace solo treinta años. La sociedad no solo no está enferma, sino que no ha estado nunca antes más sana que ahora, por más que al agorero le guste afirmar lo contrario, casi siempre porque sus atributos masculinos o femeninos no están en la misma posición que hace medio siglo, por efecto de la gravedad. Y eso, quieras que no, condiciona.

Por eso recibo con extraordinaria alegría la noticia que difundía esta semana la Asociación de Promotores musicales, que avisaba de que este año ha habido un récord histórico en la recaudación de conciertos en España en 2018. La subida del 24,1% en la facturación de la música en vivo durante 2018, hasta llegar a una cifra récord de 333,9 millones de euros, frente a los 269,2 de 2017 -según datos del Anuario de la Música en Vivo- ha sido calificada por los promotores musicales como «excepcional».

Al comentar esta noticia con un compañero periodista, este se apresuró a dejar claros sus atributos 'colganderos' criticando que lo que la gente había ido a ver era Operación Triunfo y Pablo Alborán. No me gustan ni los unos ni el otro, pero no veo motivo para refunfuñar. Solo puedo ver motivos para la alegría en el hecho de que alguien pague una entrada para acudir a un concierto. Por minúsculo que nos parezca el talento del artista, lo que está sucediendo es un acto cultural, y uno al que, por cierto, están acudiendo muchos jóvenes. Pretender que chavales de 15 años abarroten el Real para una representación de Tosca o de los conciertos de Brandenburgo es de un 'colganderismo' supino. Comprender que un acto cultural solo se produce en presencia de un emisor y de un receptor es fundamental. Un concierto al que acuden 9.000 personas es más cultura que uno al que acuden sesenta. Y ello es independiente de la calidad discutida o discutible. Así que, bravo por la música en directo.