El mosquetero gascón

Salvador Gascón no impulsó la construcción del circuito de velocidad de Cheste porque lo que él quería es que se construyera cerca de Cullera: en Tavernes, en Guadassuar o en Llaurí, la última de sus propuestas. En un lugar donde el termómetro no bajara de los cero grados y las motos pudieran correr todo el año, como no se cansaba de repetir. «No en un sitio -decía moviendo el mostacho-, donde hace un frío de mil demonios y menudean las nieblas».

Tampoco descubrió a Ricardo Tormo. Ni por supuesto enseñó a derrapar a Jorge Martínez 'Aspar', porque el que no nació enseñado, como el desafortunado Ricardet, todavía corre que se las pela, caso de Aspar, y no pasa temporada sin que demuestre la destreza innata que posee para desenvolverse en todo tipo de pistas. Qué fenómeno, el de Alzira. Igual le da que estén secas, como las de Jerez, que mojadas, como las de Assen, o embarradas, como las judiciales. Pero, a pesar de no haber enseñado a trazar las curvas a Manuel Herreros 'Champi' o al ahora profesor Julián Miralles, Gascón fue el catalizador que consiguió que el motociclismo se convirtiera en el deporte que más gloria ha dado a la Comunidad Valenciana, ya que sin la estructura federativa que él montó y la ayuda personal que prestó a no pocos pilotos cuando apenas despuntaban no habrían alcanzado los éxitos que obligaron a J.E. Cervera y E. Zaplana a terminar el circuito proyectado en tiempos de JA Chapa y Joan Lerma. Un auténtico centro de alto rendimiento que no hace las paces a final de año, como se acaba de publicar. Ninguno de los existentes hace cuenta con paga. Pero donde no sólo se disputa un gran premio de motociclismo que atrae a decenas de miles de aficionados de toda España sino que es un apoyo a la industria automovilística y hotelera. Amén de albergar dos escuelas de cuyas aulas no han dejado de salir figuras, desde Nico Terol, el último campeón del mundo valenciano, hasta los vigentes titulares de Moto 2 y Moto 3, el italiano Franco Morbidelli y el mallorquín Joan Mir, respectivamente, pues cuentan con alumnos procedentes de diversos países europeos. Cosa de la que no pueden presumir todas nuestras numerosas universidades.

Gascón además era generoso y así lo han reconocido los beneficiarios de su munificencia. No porque era lo que tocaba hacer en el día de las alabanzas, sino porque al que no le dio dinero para ir tirando, consiguió que le prestaran lo que más necesitaba para triunfar: una cabalgadura competitiva. Y es que aunque no figure en sus biografías, ni conste en parte alguna, Gascón, como buen gascón, tenía algo más que el bigote de mosquetero. Se comportaba como un personaje de Alejandro Dumas y mientras estuvo al frente de la FVM practicó más el uno para todos que el todos para uno. Por si esto fuera poco guisaba unos arroces de cine ante un paisaje de postal.