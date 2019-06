El mundo está realmente loco. Mientras en India las mujeres se embadurnan con geles decolorantes para blanquear su rostro, a este lado del planeta acaba de comenzar la temporada playera y un montón de gente se lanza a la desigual batalla del bronceado. El objetivo: conseguir un tono de piel comparable al de un hindú. Como les oí decir una vez a unos compatriotas que tomaban el sol de manera pertinaz e irresponsable (por no decir suicida) en el achicharrante Caribe: «Es que luego vuelves a casa y cualquiera está más moreno que tú». En estos tiempos de insatisfacción extrema, cuesta encontrar a alguien que esté contento con el color de piel que la naturaleza le ha asignado. Y no digamos ya con la cantidad y calidad del cabello...

¿Por qué las negras (empezando por Michelle Obama) tenéis esa obsesión por alisaros el pelo?, le pregunté una vez a una amiga afroamericana en Filadelfia, convencida de que aquella pregunta daría pie a una honda reflexión sobre los complejos contraídos por su raza tras siglos de padecer el racismo... Pero la respuesta fue mucho más simple: «Por la misma razón por la que vosotras os rizáis el pelo», me dijo. En ese momento recordé que en los ochenta muchas chicas de pelo liso sucumbimos a la moda de la permanente rizada 'tipo oveja' y no tuve más remedio que aceptar su explicación.

«Yo solo sé que todos los negros queremos ser más blancos y todos los blancos queréis ser más negros, porque en cuanto sale un rayo de sol os ponéis a tomarlo», me dijo en una ocasión otro afroamericano. Yo intentaba rebatirle, haciéndole ver que mientras lo nuestro es solo pura coquetería lo suyo podía entrañar connotaciones más profundas, como la de querer pertenecer quizás de una manera inconsciente a la supuesta raza dominante. «Según eso -me replicó-, a las españolas os pasa lo mismo, todas queréis ser anglosajonas, porque el vuestro es el país con más rubias de bote de toda Europa». Admito que después de aquello me quedé sin argumentos. Nos escandalizamos ante lo que son capaces de hacer algunos por aclarar su piel y no nos damos cuenta de que nosotros estamos dispuestos a jugarnos la vida en la ruleta rusa del melanoma por oscurecer la nuestra.