Solo por la rotura de cadera a Sergio Ramos, Morales debería ir convocado a la selección, pese a ser un jugador «poco estético y del Levante», motivos que -según Jorge Valdano- justifican no haber sido llamado todavía a vestir la roja. «Un pelelillo» dice de sí mismo el granota con humildad mientras sonríe. Pero su estado de forma, velocidad, verticalidad y capacidad para buscar espacios le hacen merecedor de estar entre los mejores, al margen del glamour. También tiene gol. La pasada temporada marcó doce tantos y esta lleva cuatro. Además, por si fuera poco, como persona es un tipo querido, concienzudo y leal. El «Morales selección» fue coreado por sus propios compañeros al llegar el autobús el sábado al Ciutat en medio de la fiesta. Un clamor que parece haber sido escuchado por fin más allá de Orriols y puede hacerse realidad. Pocas demostraciones más puede hacer el zurdo tras su exhibición del Villamarín o Bernabéu. Encarna como nadie las ya míticas palabras de Paco López en su arenga motivadora pre-partido antes de salir a enmudecer a media España futbolística: «La fe, la ilusión, el esfuerzo y el convencimiento no tiene límite». La filosofía del míster de moda en la liga española (ah, no, perdón Valdano, que este se apellida López, es calvo, de l'Horta y del Llevant) ha ayudado al extremo a desplegar su fútbol con alegría y desparpajo. El dibujo ofensivo de SanPacoli es un bofetón a los planteamientos ultradefensivos que hemos venido padeciendo los granotas en los últimos años con entrenadores resultadistas como Alcaraz, Caparrós o incluso Muñiz si me apuran, empeñados en encerrarse atrás para aguantar el resultado de cualquier manera, renunciando al espectáculo y al balón. Nos hicieron creer que era el único modo de sobrevivir. Ahora sabemos que con jugadores modestos se puede hacer un gran fútbol y plantar cara a cualquiera. La clave es trabajar, ser valiente, tener las ideas claras con las piezas adecuadas y saber conectar con la cabeza y el corazón (Tito dixit) de los protagonistas en el césped. Es un esquema que puede llevarte a la derrota pero hay que arriesgar. «Para conseguir cualquier cosa debes ser lo suficientemente valiente para fracasar», dijo Kirk Douglas. Si el equipo juega como pide el míster, Madrid, Barça o Sevilla te pueden golear, pero es probable que tú también marques muchos. Nadie se hubiera extrañado si el sábado el Levante hubiera encajado tres y marcado cuatro. Es lo que tiene el atrevimiento: emoción al límite poniendo a prueba la taquicardia del aficionado. Oro molido para el espectador. La táctica atrevida de Paco es un regalo para jugones como el capitán-comandante Morales. El fútbol no tiene porqué ser justo, es cierto, pero a Luis Enrique le queda un mes para solucionar esta injusticia. O no.