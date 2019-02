UN MONTAJE

El espectáculo debe continuar. No vale la pena seguir dándole vueltas al escándalo arbitral del Levante frente al Real Madrid. De nada sirve tratar de comprender cuál es el criterio de la revisión o no de jugadas 'dudosas' en el área porque no existe explicación racional más allá del color de la camiseta. Según parece, Tebas -con sus largos tentáculos que todo lo abarcan- no puede permitir que el equipo de Florentino caiga derrotado dos partidos seguidos frente a rivales menores y se pierda a estas alturas toda la emoción antes del clásico liguero. Hay que garantizar grandes niveles de audiencia a nivel mundial. Así funciona el montaje de un circo con millones de euros en juego y en el que todo vale para conseguir el objetivo final, incluso manipular, tergiversar y adulterar la competición. El fin último justifica los medios. Lo hemos visto, por ejemplo, con el amago de partido en Miami o las retransmisiones televisivas donde son capaces -en connivencia con otro personaje tan dudoso como Roures- de deformar la realidad de un estadio vacío como protesta por los horarios (Mendizorroza), esconderlo sin mostrar un solo plano general, esquivar las pancartas alusivas y no hacer ninguna mención durante la retransmisión. Incluso han llegado a multar a tres redactores gráficos que osaron publicar imágenes de lo ocurrido en la grada. Convendrán conmigo en que un tipo capaz de perseguir y censurar sin ningún pudor con tal de ofrecer una visión idílica de la Liga más allá de nuestras fronteras, es capaz de cualquier cosa. Ya lo dijo Al Pacino en El Padrino tras mandar descerrajar a alguien: «No es nada personal, solo es cuestión de negocios en el que todos ganan». Pero en esta ocasión se les ha ido la mano. Ha sido tan evidente el robo que se han quedado sin excusas para tapar el escándalo. Las vísceras putrefactas y malolientes de los manejos tebasianos han quedado a la vista de todos. Ni siquiera el habitual ruido mediático de la meseta plebeya ha podido ensordecer lo sucedido el domingo en el Ciutat. Ahora pretenden pasar página rápido como si no hubiera ocurrido nada, pelillos a la mar, centrándose en lo que interesa de verdad: el gesto de enfado de Bale con Vázquez y el inmediato Madrid-Barça copero. «La pelota sigue rodando y no hay que armar tanto jaleo», vienen a advertir. El Levante (abrir modo ironía) «debería sentirse orgulloso porque ha competido muy bien contra el mejor equipo del mundo. Ya ganó en el Bernabéu gracias al VAR... ¿qué más quieren? Si se comportan, no levantan mucho la voz y siguen los cánones establecidos, les irá bien». Tengan por seguro que, a no mucho tardar, los granotas serán compensados en la 'interpretación' del VAR cuando jueguen contra otro equipo pequeño. Este montaje funciona así. Y todos tan contentos. O no.