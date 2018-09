DE LA MONCLOA A LA LUNA

Cuando Pedro Sánchez Pérez-Castejón entró por la gatera en la Moncloa, finalicé el artículo de esa semana con esta frase: «Creo que nos vamos a reír bastante». Es lo que, desgraciadamente, está sucediendo. ¿Dramáticamente? Sí. Porque la estabilidad de una Nación no puede permanecer al albur de una persona tan chisgarabís y unos ministros (y ministras) de cartón piedra.

El ansia histórica de la paridad en el Consejo de Ministros es actualmente del 60% en relación al del siempre malvado varón. Se encargó de recordarlo en la ONU el propio Sánchez, ante un auditorio que no llegaba al 50% de políticos y funcionarios.

Misión cumplida, a medias, porque en sólo tres meses han dimitido Màxim Huerta y Carmen Montón. Y está a punto de caramelo la ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien, presuntamente, se refirió a su compañero de pupitre, el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska, llamándole «maricón» cuando era magistrado, en una conversación privada. ¡Qué paradoja progresista en una señora que debe velar por la igualdad de género y la libre elección de las alternativas sexuales!

Si todavía permanece en el gabinete es porque otra dimisión -o cese- derrumbaría el ya agrietado Gobierno y la bonita tesis de la 'paridad'. Desde luego, Sánchez no es un buen seleccionador de personal. Si lo fuese y la propiedad de El Corte Inglés lo nombrara para este cometido, el descenso de sus ventas alcanzaría en torno al 83% en solo un semestre.

Pero aún estamos a la espera de la última eutrapelia del Doctor en Empatía. Efectivamente, durante su charla en la ONU, repleta de lugares comunes y obviedades, pronunció en tres ocasiones el vocablo «empatía», el último grito en chorradas verbales que circula por la prensa, la radio y la televisión (tú tienes empatía, yo no tengo empatía, ustedes tienen mucha empatía...).

«Hay que empatizar con los independentistas catalanes», vino a decir el muy candoroso presidente, pero menos, porque Carmen Calvo, la ministra del teatro circo Cirujeda, ha salido de la chueca (el barrio madrileño) para intimidar a los medios de comunicación -sólo a los desfavorables al Gobierno- con alusiones a la censura previa conveniente «por responsabilidad». Justo el mismo argumento de la dictadura franquista. ¿Se acuerdan de la película 'Los extremeños se tocan' (1970), con Andrés Pajares y Rafaela Aparicio? Carmen Calvo podría interpretar a Rafaela Aparicio y Pablo Iglesias a Andrés Pajares. Película: 'Los extremos totalitarios se conjuran'.

Si la caída de ministras y ministros prosigue en cascada -y con la chulería independentista catalana siempre beligerante- que Dios nos coja confesados; y de lo contrario también. Un enfrentamiento civil puede emerger al primer chispazo (herido o muerto). La situación no es comparable a 1934, pero aún hay millones de españoles, sobre todo jóvenes, que ignoran que fueron los escoltas personales del socialista Indalecio Prieto quienes asesinaron de un tiro en la nuca, tras raptarlo de su domicilio, al jefe de la oposición, José Calvo Sotelo, militante de la CEDA, en la madrugada del 13 de julio de 1936. El viejo PSOE carga con una truculenta historia desbordante de crímenes en su debe.

El final de las ruinas de Palmira (del Gobierno) puede finalizar como una película de Billy Wilder. Pedro Duque, el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, se ha incorporado a la lista de los presuntos sospechosos en vías de observación por crear una sociedad para administrar sus casas, mientras los datos del Registro Mercantil contradicen su versión.

Sería un fracaso histórico que nuestro primer astronauta (misión Soyuz TMA-3) dimitiera y se largara a la luna a bordo de un cohete espacial de tercera mano aparcado en la base aérea de Los Llanos (Albacete). Seguro que en la luna vivirá con menos presión política y a los sones de la maravillosa voz y el estilo de Frank Sinatra: 'Fly Me To The moon'.