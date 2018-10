Es tiempo de disfraces. Lo supe cuando alguien me preguntó de qué iba a disfrazar a Whisky. El problema es que a mi perro no le gustan los disfraces ni a mí, ponérselos. Como el resto de sus congéneres, no lleva bien los trajecitos ni las botitas ni los sombreritos. Ni siquiera me acepta de buen grado el chubasquero que le compré y que, con el pelazo que tiene, no le viene mal en estos días de lluvia. Yo lo comprendo. A mí tampoco me gusta ver a los perros disfrazados. Son perros. Llevan su propio pelaje y, en el caso de los mestizos como el mío, es un pelaje exclusivo, nada de prêt-à-porter. Pero toca celebrar Halloween y no solo hay disfraces para perros sino juguetes y chuches con forma de calabaza, calavera y araña terrorífica.

En el mundo de los humanos, la obligación de disfrazarse aún puede ser peor. Al menos, eso pensé mientras escuchaba una conversación surrealista en la sala de espera del médico. Le decía una chica a otra que hoy iba a salir de fiesta disfrazada de enfermera zombie. Afortunadamente, no lo oyó ninguna del gremio que pasaba por allí y que se hubiera horrorizado no tanto por los colmillos como por la falda muy muy corta que, según la entendida, era la mejor representación de las profesionales. Las. No hay duplicidad de artículos. Ella solo hablaba de las enfermeras. Todo el estereotipo reunido en un disfraz. La otra dijo que su novio quería ir de «momia de Franco». Fue entonces cuando ignoré el libro que estaba leyendo y me enganché al culebrón de la fila de atrás.

Creí haber escuchado mal, concentrada como estaba -o lo intentaba- en mi ensayo sobre el hombre del Neandertal. Recientemente estoy trabajando esa rara habilidad de leer mientras escucho pamplinas varias, pero admito que me cuesta. Por lo general, leo seis o siete veces la misma frase. En este caso no había manera de pasar de la línea en la que se detuvo el tiempo con la «momia». Pensé que lo decía en broma pero cuando comenzó a relatar su empeño por encontrar un uniforme militar de la guerra civil, supe que iba en serio. Leyendo las noticias y viendo a Carmen Calvo después, desmentida por el Vaticano, ya no me extrañó nada la decisión del chaval sobre su disfraz. El peregrinaje al que parece que van a someter a los restos mortales de Franco está entre un dislate de Berlanga y una serie zombie de última generación. No me decido. No sé si da miedo o risa, o simplemente cansancio y estupor. Entiendo el esfuerzo por no conceder honores al dictador pero la pésima gestión de este asunto, la falta de previsión, de estudio y de negociación previa a su debate público es el mejor modo de convertir una decisión que debería haberse cerrado con discreción, en un show en el que está implicado hasta el Vaticano. A este paso van a conseguir un efecto bumerán con ruta de peregrinaje a su tumba desde toda la Europa ultra que se está forjando. Sea en la Almudena o en el Templo de Debod.