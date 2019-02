EL MOMENTO Y LA FORMA Al Gobierno le han entrado prisas a última hora para modificar ciertos asuntos de gran importancia económica con el exclusivo interés de que incidan en la campaña IGNACIO MARCO-GARDOQUI Domingo, 24 febrero 2019, 09:53

Aunque de manera formal empieza el próximo día 12 de abril, estamos ya inmersos en la campaña electoral real. ¿Alguien lo duda? Si lo hace es porque no vio el mitin inaugural que se soltó el presidente Pedro Sánchez en La Moncloa (!) al anunciar las elecciones, ni escuchó su entrevista autoconcedida en la televisión pública nacional, ni ha leído nada de lo sucedido en el acto de presentación de su (?) libro, ni se ha enterado de lo que dicen ni de cómo lo dicen todos los demás actores de este serial electoral. Porque es un serial que nos va a entretener y a angustiar a la vez durante la primera mitad del año. En la segunda nos entretendremos y angustiaremos con la formación de los diferentes gobiernos que dependen de las elecciones en curso.

Ya sabe que en este periodo de tiempo no es necesario creer todo lo que vamos a oír. Todos los mensajes serán buenos y bonitos. Incluso serán baratos para algunos. Pero hay anuncios que además de todo eso son peligrosos. Por ejemplo, me parecen muy peligrosas las prisas que le ha entrado al Gobierno a última hora para modificar ciertos asuntos de la mayor importancia en materia económica y de hacerlo con el exclusivo interés de que incidan en la campaña electoral.

La reforma de la reforma laboral es un buen ejemplo de ello. El Gobierno dice -ya veremos si lo hace-, que quiere introducir cambios sustanciales en la normativa actual aunque para ello tenga que utilizar el extraordinario mecanismo del decreto-ley, que ha convertido en ordinario, y lo tenga que ratificar en la Diputación permanente del Congreso, algo que es aún más extraordinario.

El asunto no merece un tratamiento legal de tapadillo y casi con nocturnidad. Cambiar la prelación de los convenios, restringir las subcontratas, regular las presencias en el puesto de trabajo y cosas así requieren reposo, análisis de sus consecuencias y cálculo de sus previsibles efectos. Y sobre todo exigen acuerdos entre los agentes sociales. A mí siempre me ha dado miedo que sean quienes nunca han creado, ni piensan crear un puesto de trabajo en su vida, los que determinen cómo deben de ser los creados por quienes los crean.

Con las cosas de comer no se juega. Pienso que el Gobierno, en su fuero interno, no espera tener culminado el proceso antes de la cita con las urnas, pero en cualquier caso la intención le sirve para adornar su campaña electoral. Lo malo es que este debate contribuirá a agrandar el abismo que ha aparecido en el mapa político. Sería mejor posponer la reforma hasta que sea posible aprobarla para evitar así las discusiones que nada arreglan y sólo crispan.

Por ejemplo, el tema de los sueldos por género. Estoy seguro de que no hay nadie en este país que considere justo que las mujeres ganen menos por el mero hecho de serlo y no hay un sólo convenio laboral que consagre semejante tropelía. Pero también es cierto que la realidad demuestra que las mujeres ganan menos que los hombres. A la hora de solucionar esta grave injusticia no basta con exigir a las empresas que publiquen sus sueldos por género. Como siempre, la realidad es más compleja.

Hay que hablar de sueldos, por puesto, categoría profesional, régimen de trabajo y cosas así. Una cosa es que a igualdad de trabajo gane menos una mujer (¿existe tal cosa?) y otra que las mujeres, en general, ocupen puestos de menor responsabilidad y penosidad. Entonces veremos que el problema no se deriva de una misoginia intolerable del empresario, sino de actitudes sociales que hay que cambiar y que están cambiando.

Habrá que hablar de edades. No dispongo de estadísticas precisas, pero estoy seguro de que la brecha se ha reducido sensiblemente en las generaciones más jóvenes. Habrá que hablar de cómo cambiamos algunas mentalidades que todavía creen que la formación es vital para sus hijos y circunstancial para sus hijas. Habrá que hablar de cómo impedimos que la maternidad penalice las carreras profesionales de las mujeres. Y habrá que denunciar y eliminar cualquier actitud de discriminación por razones de sexo.

Por eso, empezar por publicar las estadísticas, así sin matices ni información complementaria, y hacerlo en medio de la vorágine electoral sirve para excitar la demagogia, pero aporta poco a la solución del problema.